香港攬炒派大多貪生怕死，一味嘴硬，許智峯正是當中的人辦。這位被保安局局長鄧炳強形容為涉嫌干犯最少「九宗罪」的通緝犯，自己不敢面對刑責，卻隔洋教唆港人在立法會選舉中投白票，確實卑鄙至極。煽惑他人投白票屬刑事罪行，最高可判處罰款20萬元及監禁3年，若涉及國安法，最高刑罰是終身監禁。頭腦正常的人當然不會受其蠱惑，最怕有些腦殘黃絲傻乎乎地以身試法，那就只能自求多福了。多名男女因涉嫌轉載許智峯貼文而遭廉署拘捕，不就是自投羅網嗎？

許智峯之流不僅貪生怕死，而且幼稚無知。他們惶惶如喪家之犬，逃亡海外，自顧不暇，還狂言要打「國際戰線」、「反抗暴政」，比蚍蜉撼樹更可笑。既然要「反抗暴政」，就應該勇敢面對刑責，為何要逃亡？如今連其美國主子也聲稱不尋求改變中國，而是尋求與中國共存，這些喪家之犬還在發白日夢，難道他們比洋主子更有能耐？

君不見，1989年從內地逃亡海外的那些學生領袖，除了個別人目前仍熱衷於搞政治，甘願充當西方反華打手，絕大部分人早已銷聲匿迹，有的更已悄悄返回中國搵真銀。畢竟反共反華既不能當飯吃，也不會有好下場，只能成為歷史罪人。香港這班政治小學雞更不會好到哪裏去，當他們還有利用價值時，洋人也許會花點錢養着他們，一旦失去利用價值，則只能自生自滅，恐怕比二等公民的地位還不如。

有人說得對，好像許智峯這種小政客，既沒有真才實學，也沒有雄厚家底，在香港靠政治吃飯，靠做騷吸引眼光。逃離香港後甚麼身份和本領都沒有，可能連洗大餅也不會，只好在網上瘋言瘋語，希望博取點擊率，討點打賞養家餬口，其實也挺可悲的。