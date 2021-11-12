港產官僚吃香喝辣，林鄭早前跌斷手，據悉當時便是在禮賓府宴請退休同事，連受傷也離不開吃。然而香港低下階層卻面臨朝不保夕之苦，貧窮人口愈來愈多。港府發表最新貧窮情況報告，去年貧窮人口高達165.3萬，貧窮率升至23.6%，即近4個港人一個窮，創12年新高。面對如此羞家數字，港官未見出來解畫，反而忙不迭粉飾太平，財爺早前預測全年經濟增長逼近6.5%，一副歌舞昇平狀，與活在貧窮線下的港人恍若存在於兩個平行時空。

香港貧窮問題惡化並非始自今日，2017年貧窮人口為137.7萬；2018年升至140.6萬；到了2019年再升至149.1萬。港府為富不仁、愈扶愈貧已是不爭的事實。去年碰正疫情高峰，失業率高企，社會要求港府設立暫時性的失業援助金，惟勞福局局長羅致光堅決不聽，更推說綜援、長生津及在職津貼均有效「防貧」，結果去年貧窮人口即突破165萬，駭人聽聞。

在林鄭治下，窮人注定成為被遺忘的一群。政府錙銖必較，扶貧委員會無所作為，林鄭的着眼點只放在畫餅充飢，幫自己爭取連任。如果港府心中有民，對兩電飛擒大咬、大幅提高電費不可能無動於衷；如果港府心繫弱勢，不可能連劏房租管都站在業主角度出發，拒設起始租金。最匪夷所思的是，港府對自己人斤斤計較也就罷了，偏偏對外人慷慨得很，單是供養無惡不作的南亞假難民，7年下來狂燒60億元公帑仍甘之如飴。

當貧無立錐之地，港府卻推說公屋3年上樓承諾要20年之後方能達標，政策一味向發展商傾斜，連徵收一手樓空置稅也不了了之。如此冷血涼薄的班子還要賴在位上博連任，香港人是不是太命苦了？