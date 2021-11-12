近年台海局勢不斷升溫。文攻方面，大陸國台辦首次正式公布「台獨頑固分子」清單，當中包括台灣的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮，強調會終身追究其刑事責任、禁止其本人及家屬進入大陸和港澳、限制其關聯機構與大陸的個人和組織合作等等。武鬥方面，解放軍的艦艇和軍機針對台海的巡邏偵測及訓練演習，亦愈趨密集頻繁。

與此同時，美國對台灣問題的干預亦愈見猖狂，首先有美國媒體獨家「爆料」披露，美軍一直有派駐人員到台灣協助訓練當地的軍隊，並由台灣的總統蔡英文接受美媒專訪予以證實。之後又有媒體拍攝到一架載有多名反華美國國會議員的美軍軍機降落台灣，進行聲稱是「秘密」、「低調」的訪問。到了日前，國務卿布林肯又再大放厥詞，揚言若北京動武改變台灣現狀，美國及盟友將會採取行動云云。

然而另一邊廂，中美在多個層面的緊張、對立關係，又出現了明顯緩和的迹象，包括逐步恢復就貿易問題對話協商、相互批准多種高新科技及敏感關鍵物資的進出口、共同發表《關於強化氣候行動的聯合宣言》，以及敲定於下周舉行兩國元首視像會議，與台海局勢的劍拔弩張氣氛形成強烈對比。

事實上，美國為了自身的發展和民眾利益，不可能在貿易、科技及氣候等問題完全與中國「脫鈎」。展開全面的軍事經濟「新冷戰」，對主打環保、抗疫、共融及國際合作的拜登政府並無好處。

對於所謂的人權問題，西藏問題隨着達賴老退已難成氣候，新疆的種族滅絕假新聞難以弄假成真，香港問題自《港區國安法》實施後，美國更已幾乎輸掉所有棋子，餘下就只有台灣與南海兩盤棋局可與北京繼續周旋，試圖為自己爭取最大的談判籌碼和利益。但這兩盤棋都涉及軍事對抗並會牽連盟友，一旦擦槍走火，後果將不堪設想。

因此，布林肯始終未有明言，一旦北京武力攻台，美國會否派兵「保衞」台灣。他的說法是，「華府的角色是確保台灣擁有自衞手段」，再次令人想起美國依賴阿富汗政府軍自行對抗塔利班，最終美軍要倉皇撤離，多名阿富汗平民從美國軍機高空墮下慘死的震撼畫面。一子錯，滿盤皆落索，拜登及蔡英文政府都要非常小心地下每一步棋。