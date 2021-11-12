美國傳媒日前公開白宮國家安全顧問沙利文的專訪，他說拜登政府不尋求圍堵中國大陸及改變其體制，希望兩國可以在國際體系合作，又指華府將繼續恪守「一中政策」及《台灣關係法》，反對任何人單方面改變現狀。美國人滔滔不絕的說了一大堆，卻始終漠視令台海局勢升溫的不是別人，而是山姆大叔自己，「反對任何人單方面改變現狀」，美國卻永遠不在此限，實在可笑。

美國說不尋求圍堵中國，試問從何說起？美國商務部日前宣布，部長雷蒙多將到訪日本、新加坡及馬來西亞，預計美日除磋商關稅問題，還會討論加強合作抗衡中國。此外，英媒引述華府官員指，美國計劃明年起在全球多地投資5至10個大型基建項目，以抗衡中國的一帶一路倡議。再看看日本海上自衞隊直升機驅逐艦出雲號完成改裝飛行甲板，以便供即將引進的美國F35B隱形戰機升降。誰人不斷在慫恿他國從經濟到軍事將矛頭指向中國，已是一目了然。

就在沙利文睜眼說瞎話的同時，美國傳媒曝光總統拜登下月召開線上「民主峰會」的擬邀請國家及地區名單。中國沒有被邀請，台灣卻赫然在列。本來，這種圍爐取暖的「畀面派對」並無任何真正意義，尤其是當以鐵腕「處決」毒販的菲律賓也在被邀之列，更加揭示這只是美國搞圍堵中國的一次應援團「交心」活動。問題是，這份名單何以會「流出」呢？其目的何在？

正如日前又爆出美國議員乘軍機赴台消息，大陸官媒批評美方連番挑釁是「鬼鬼祟祟」、打「擦邊球」。從特朗普時代國務卿蓬佩奧「尼克遜圖書館演說」點名叫陣，到拜登政府沙利文的又要反華又怕自身利益受損，希望與華合作，甚至呼朋喚友，攤分風險，美國人的所作所為是對世人放了連環大響屁。