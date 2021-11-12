全球出現煤荒、天然氣荒，香港的電力公司順理成章，將成本轉嫁到消費者身上，預示明年電費要漲價5.8%至7%。近年民生困頓，加電費的消息一出，自然招來怨聲載道，不少市民「牙痛咁聲」。不過，本欄今天要談的卻不是電費問題。

自從推出《港區國安法》之後，京港政府多面拉弓，說到做到，經過一番整頓，反對派陣營在表面上已遠不如昔日般猖獗，但說實話，筆者認識的人當中，至今有好些還是死心不息，想追求香港獨立，部分流亡海外的就更荒唐，說要建軍「光復香港」云云。今天我想提出一個現實問題，敲醒一眾港獨者。香港人從來都被寵慣了，就連加幾個巴仙的電費也會大吐苦水，試問如果建國建軍，每年要花費幾何，你認為香港人接受得了嗎？

台灣的軍費預算，折合港幣每年接近1,000億元，這筆支出換作是在香港，市民豈止「牙痛咁聲」。有人說，台灣的人口比香港多，按比例計算，咱們即使要負擔軍費，也不必千億港元吧。

你可別天真，香港向來「乜都貴」，就連建一條行人天橋，造價預算也可達十數億元，要是建軍經武，就更無法省錢了。況且，台灣過去購入的，大多是二、三流武器，既不中看也不中用，你要買真正有防禦能力的，恐怕件件都是天價。新加坡的人口未及台灣四分之一，但每年軍費支出則跟寶島相近，以此觀之，你就知道台灣的慳吝式國防，香港是學不來的。咱們的人口比獅城還多，若要搞防務，一年沒1,000億元，肯定買不了單。

千億港元由香港750萬人口平分，每人每年便是約13,000元，這數字等於增加了多少倍電費，港獨者只消計一計，便會覺得心寒。