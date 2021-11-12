野豬出沒注意！漁護署喺管理野豬政策上失敗，致令野豬頻頻闖入市區，造成滋擾不在話下，撞傷人事件亦常有發生。呢，本周二晚上，天后廟道飛龍台的保安員於停車場附近發現一隻負傷野豬，未敢擅自驅趕，即時報案處理。老朽估計係天氣轉冷，野豬喺後山賽西湖一帶跑出來覓食受傷。

其後警員封鎖現場，漁護署人員奉召趕至協助，在同場3名輔警協助下，進一步包圍野豬，期間野豬疑因受驚亂竄，追撞一名輔警，佢被撞跌更被野豬咬傷右小腿，傷勢頗嚴重，傷口見骨，血流如注，被送到醫院治理。據悉，野豬懷疑從高處墮下受傷，漁護署獸醫到場施以麻醉槍，其後野豬被證實當場死亡。

野豬為患市區，本報時有報道，亦一再指出漁護署喺管理野豬和牛群上嘅失策。漁護署得把口淨係識叫市民見到野豬如何自保，勿餵飼佢哋，以免發生危險和引致滋擾及環境衞生問題。依家野豬出沒市區頻繁，經常接到市民投訴，去年本港有1,002宗野豬出沒或滋擾報告，當中涉及3宗傷人。漁護署就話正檢視現行管理策略成效，會考慮採取更嚴厲嘅措施以管理喺市區或民居附近出沒嘅野豬云云。

漁護署以「絕育」方式對付野豬，多年來未能有效遏止野豬繁殖，皆因為野豬打避孕針並非永久有效，只可以維持4至6年，而一頭野豬壽命近20年，而且佢哋繁殖能力驚人，一頭母野豬一年可生兩胎，一胎平均生半打，「絕育」又點會成功吖！依家估計全港郊野地區有約3,000頭野豬。

本報提出為野豬絕育再圈養，反正香港大把僻地荒島，以「貓狗善終園」為藍本方式策劃。庸官要突破框框思維，認真考慮，咪死牛一邊頸！