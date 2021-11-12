特首林鄭月娥10月6日發表的《施政報告》，提出南北兩個都會並舉的發展大計，其後在一個展覽主禮致詞時說，政府未來每年工程開支約一千餘億元，且用在3個方面，實質已自我否定，或者已自我調整了先前未經充分論證的同時興建兩個都會的提法。

本屆政府上任之初提出東大嶼填海造地建屋計劃，本以為經當局對反中亂港陣營的政黨及議員施行綏靖主義、讓步退縮及討好便可收買人心，會博得他們的支持，結果是「偷雞唔到」。泛民邊取好處邊全力反政府，在全港掛橫額「明日大愚，倒錢落海」，搞簽名、搞遊行、搞拉布阻撥款，政府申請填海研究的撥款，一直拖到《港區國安法》生效後，及只得一個非建制派議員留在立法會才通過。可能林鄭看到了這個情況以為時機已到，便提出同時發展北部都會大計，而沒有考慮清楚新市鎮拓展戰略計劃，必須周密、全盤的進行規模經濟的預算及經過調查研究，諮詢各方面，再作不同方案的優劣比較，更必須與接壤的深圳政府深入交換意見，才能促進兩地無間合作，達致事半而功倍的效果。

可是，政府的粗疏計劃在《施政報告》提出後不久便自打嘴巴了，豈非兒戲？原本以為可吸引眼球，增加民望，結果是自暴其短，得不償失，連最基本的立論要解決土地不足興建房屋的出發點，也愈講愈不能自圓其說，先是運房局局長陳帆說，即使南北開弓，同時發展，也要15至20年才有可能兌現3年上樓的承諾；接着是林鄭「得意」之說「要罰房委會」；然後是發展局局長黃偉綸提出「限斗不限價」的限細論；最後是林鄭自我露出底牌，每年工程撥款只有千餘億元，還需要分拆3方面。何不集中資源先做好北部都會？