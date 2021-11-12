人與人之間的關係，依賴相互信任來維持，一旦失信，縱然親密如情侶家人，彼此關係也會產生裂縫，難以修補。血親如是，何況是政府與民眾。近年香港社會持續動盪不安，政府與民眾漸行漸遠，且不說民心背離，港府近日多項政策頗有倒行逆施的意味，例如強制市民使用「安心出行」，目的到底是讓誰安心，港府是否已對民眾失去信任？

「治亂世用重典」是法家思想，當中不無道理，但嚴刑峻法加諸於民，並非必有成效；所謂物極必反，在歷史上失敗的例子比比皆是。成功與否，關鍵在於能否因時制宜，軟硬兼施。在新冠疫情爆發後，港府倣效內地推出「安心出行」程式，用於管理民眾出行，可發出染疫警告。推動民眾安裝有關程式，應當始於民眾對疫情的擔憂而非對刑罰的畏懼，否則民怨將轉向執法者而非病毒。在疫情最嚴峻之際，港府未見大力推動民眾安裝「安心出行」，反而在疫情稍歇強制推動，表面上是循序漸進，為進一步放寬防疫措施作準備，實則已失「天時」。

再者，市民普遍期望「安心出行」有助推動恢復通關，甚至與內地的「健康碼」能互聯互通，惟通關一事至今仍只聞樓梯響，加上「安心出行」也未能達到全面放寬防疫措施的目的，此乃失「地利」。更甚者，港府強推「安心出行」後，輿論反彈激烈，弱勢社群根本沒有智能手機，當局卻一刀切，未見人性化處理，甚至鬧出「要證明嬰兒未滿12歲」等荒誕笑話，使民眾嘩然；港府未平息民憤，又欲進一步加強措施，嚴重失卻「人和」。

抗疫講求市民自律，防疫措施更多的是用於改變民眾的生活習慣，作為「指引」引導民眾如何配合。然而港府反其道而行，圖以刑罰作為威嚇，由帶領民眾前進變成「強行軍」，有人脫隊，怨聲載道，實在所難免。港府的一意孤行，正正反映現時香港將帥不和，政府對民眾徹底失去信任，惟過度強硬的方針又會激發民怨，最終導致惡性循環。

官民之間的裂縫，甚至可稱為鴻溝，非一朝一夕可作修補。縱然泛民退場，港府如今施政從另一種意義來說，同樣舉步維艱，但並非沒有解決方法。港人重情重義，也重視自身利益，所謂「天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往」，民眾假如能從港府施政中得益，當可一笑泯恩仇。惡如港英政府高壓統治，末年才推動民生福利，耗盡公帑實施「玫瑰園計劃」，仍可使部分人忘卻港人曾經的艱辛，甘為港英餘毒。

惜港府至今依然政治掛帥，視民困如無睹，市民上樓無望，公屋難候，只能捱貴租住劏房，不談娛樂低頭工作，仍難維持生計。兩電再度加價，市民百上加斤，猶如為民憤火上添油。錦上添花易，雪中送炭難，港府如只能在盛世中惠民，亂世卻用重典，相信民望只會如江河奔流，一瀉千里。