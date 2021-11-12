世界視線：移交指揮權生變　華府棒喝文在寅

朝鮮半島近日局勢表面看似稍為平靜，但其實暗流湧動。駐韓美軍司令拉卡梅拉暗示，可能調整向盟友南韓移交韓軍戰時指揮權的計劃。適逢美韓磋商韓戰終戰宣言陷入僵局，拉卡梅拉的發言顯示出美國不欲輕易放棄戰略私利，猶如向積極促成終戰宣言的南韓總統文在寅，作出一記當頭棒喝。

南韓希望透過終戰宣言，換取北韓重返談判桌。不過，美韓對終戰宣言有巨大分歧，韓方宣稱只是一份具有象徵意義的政治宣言，惟美方認為終戰宣言不但具有政治象徵意義，甚至可能改變現狀，一旦簽署將結束半島近60年的戰爭狀態，屆時以美國為首的聯合國軍司令部，可能失去繼續存在的法理根據。

再者，北韓可能以終戰宣言為由，要求駐韓美軍撤走及反對美韓軍演繼續舉行，令美國無法再維持對北韓的武力威懾及遏制手段。更有甚者，美國認為終戰宣言是北韓的最大利益，需朝方作出相應讓步後才可給予。但北韓早前頻頻試射導彈，現時更有重啟核活動迹象；若美國此時宣布終戰宣言，無異於獎勵北韓的挑釁行為，令北韓在零成本下改變美國的戰略。

文在寅行將卸任，他或希望透過達成終戰宣言，留下耀眼政治遺產，令美國很難對他完全放心。因此，美國釋出可能延遲移交戰時指揮權的信號，一方面向首爾施壓，暗示不能在終戰宣言上愈走愈遠；同時防止損害自身戰略利益，以免失去戰時指揮權後，無法對半島事務發揮重大影響力。

雖然終戰宣言對急於重啟美朝對話的華府有一定吸引力，但目前美國民主、共和兩黨黨爭愈演愈烈，總統拜登為了避免在明年中期選舉遭遇滑鐵盧，在對朝政策上會趨向保守及慎重，以免一子錯，滿盤皆落索。所以，戰時指揮權移交及終戰宣言能否在短期內成事充滿疑問。在利益目標不同及互不信任下，美韓終戰宣言磋商前景並不樂觀。為了確保在半島的地位不受動搖，繼續掌控及約束南韓，美國以戰時指揮權為籌碼，向韓方施壓，確保終戰宣言不會荒腔走板。只有維持半島緊張局勢，美國的利益才能最大化，盟友的盤算及顧慮又何足掛齒。