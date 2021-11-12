功夫茶：第三針安排混亂　老人家慘被玩殘

香港近日據悉出現「四星連珠」天文異象，未來一年適逢「月亮年」，有預言家話呢個異象凶多吉少、危機重重。呢，好嘅唔靈醜嘅靈，尋日係政府為長者高危群組首日開打第3針新冠肺炎疫苗，惟全港多個社區疫苗接種中心「淪陷」，玩殘好多老人家！

政府無能，玩殘市民！抗疫以來，由去年風雨中夤夜排隊輪候買口罩，到依家安排打第3針，長者都首當其衝要受折騰。功夫茶不禁要問，長者長候暴曬，企到腳軟為補打第3針，做個聽話嘅好市民唔通要受盡折磨？

嗱！從多區疫苗接種中心之混亂無序，充分反映呢個政府之廢！小事做不好，大事幹不了，「香港速度」已成笑話！各位，好似位於屯門嘅友愛體育館，早上已有數百人喺門外排隊打針，預約咗早上11點打第3針嘅66歲陳先生特登早到排隊，之但係等咗成粒鐘仍未能進中心，現場多人鼓譟，指政府安排差，條龍完全冇疏導，成班老人家喺門外烈日當空下呆等！陳生一肚苦水，為打第3針，特地請半日假去打針，可惜政府安排亂龍，睇怕下午都要請埋假，佢直斥政府倒米，仲成日叫人打針！

呢嗱！最多投訴就係安排混亂，明知首日既然係為高危、殘疾一群補打針，殘廁又冇增加，以致有唔少人等到發火，直接離開放棄打針；又如即日籌不用排隊，反而預約者要等餐懵！呢，北角渣華道體育館疑接種人手不足，有高危群組預約早上11點半接種第3針，但職員話依家輪候人太多，要求佢下午2時再回來！阿哥，咁都得，咁嘅安排唔鼓譟就有鬼咯！你估市民好似啲高官咁個個食飽冇憂米咩！

好的開始，就係成功嘅一半。依家首日開打第3針就搞成七國咁亂，咁多老人家嘅怨言直衝上雲霄，怒叩天庭吖！唔知玉皇大帝仲會搞乜天文異象？高官屆時遠眺那星，「咦！七星連珠」喎！金翅大鑊鳥，當堂嚇到腳震！

亂成咁明顯事前缺乏統籌，一副斷估冇辛苦嘅求其態度，預約同即日籌冇分流，大家鬥塞，安排完全冇腦，唔鼓譟就真係奇！再講啊！首日人手又唔足夠，畀人睇到捉襟見肘，亂過亂世佳人，要老人家喺外面狂曬，又唔引領佢哋入館內安坐等候，又或者派籌等叫號，好似一啲銀行安排為顧客服務咁。政府高官自己去補打第3針，就話「接種中心運作順利」！這不是擘大眼講大話是甚麼？古人說，故弩雖強，不能獨中；事實係一支弓即使再強大，箭也無法自己射中目標；今安排打針亂成一鍋粥，講到尾又係「人嘅問題」，戇者得道，香江處處有啼痕必矣！