正論：公屋輪候鬥命長　港人最怕等不到

民間信仰中，相傳在陰間閻王府，有一本生死簿紀錄了凡人生死；在陽間，香港政府同樣有本公屋輪候冊，也是決定了港人的幸福。生死乃屬天命，判官也不能隨意修改，凡人只好聽之任之；然而公營房屋是事在人為，港人福祉卻遭一拖再拖。房屋委員會昨公布，公屋輪候時間再創新高，一般申請者平均增至5.9年，即便長者也要3.8年。港府彷彿要與閻王府一較長短，猶恐市民「時辰到」，安居樂業仍是癡人說夢。

香港土地供應不足、房屋短缺已淪常態，港府多年來未有銳意打破困局，市民上樓無望，只好寄望公屋。但公屋輪候時間好比通脹般逐年上升，輪候者猶如排在看不見終點的長龍之中，且要節節後退。更甚者，房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉形容，在未來兩至三年的公營房屋供應照舊不足下，公屋輪候時間及宗數「見不到下降趨勢」，相信接下來的數字只會「高處未算高」。長此下去，輪候公屋者至死未獲分配，恐怕絕非危言聳聽。

雖然港府已有不少扶貧措施，更為公屋輪候人士提供各項津貼或過渡性房屋，但始終是治標不治本。事實上，公屋供應不足並非近年才有的現象，當局卻採取拖而不決的手法，未下定決心從根本上解決房屋問題，每年空喊大綱口號，向市民提供願景目標，卻遲遲未能實現。須知道「狼來了」的寓言中，村民被騙兩次已失去信任，如今港府官員換屆再換屆，房屋供應情況卻一再惡化，又如何能不累積民怨呢？

有房委會委員提到，對公屋輪候時間再延長不感意外，憂心基層家庭及長者的處境。對於年輕一代而言，他們仍有工作能力，尚可逆水行舟、力爭上游，縱然要捱貴租、住劏房，總算是可望出頭天，只是把公屋視作「出頭」實屬可笑而已。但對於弱勢社群，特別是長者而言，他們剩下的恐怕只有時間，每延長0.1年都等同增加折磨，不少長者一生貢獻社會，晚景卻如此淒涼，教人如何不心酸。

解決困局的方法實則不少，最直接當然是增加公屋供應，但有房委會委員提出引入「組裝合成」建築法來縮短建屋期，也是良策之一。如今科技日益先進，建築水平也相對提高，起樓不再是十年八載的事情，港府豈能故步自封，眼白白落後於世界先進水平。再來就是抑壓樓價，讓年輕一代真正實現置業夢，以達到降低對公營房屋的需求。另外，加強打擊濫用公屋，幫助真正有需要的市民，也可一定程度上緩解困局。

不過從根源而言，增加土地供應才是最為迫切。眼見港府缺乏效率，東方傳媒機構心繫社會，大花人力物力尋覓一幅幅可發展的棕地，向港府貢獻藍圖，只可惜當局置若罔聞。香港地少人多，卻並非無地可用，倘若港府始終無動於衷，任由公屋輪候冊一再加厚，最終只會弄得天怒人怨，為如今已動盪不安的社會，埋下不穩定的種子。