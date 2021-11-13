正論：國殤之柱淪鬧劇　港大港府皆無能

一條奇醜無比的「國殤之柱」，隨着港大要求支聯會將之移離校園的限期屆滿仍然原封不動，期間更引發原創者丹麥藝術家高志活指手畫腳、美資律師行拒絕港大委託，以及歐美政客「大合唱」，早就淪為一場反華鬧劇。港大至今拖拖拉拉，港府更擺出事不關己狀，客觀效果就是助長反華氣燄。是可忍孰不可忍，《港區國安法》業已生效，卻居然連移除一條柱也做不到，到底港大和港府還要被人牽着鼻子走到何時？

支聯會宣布解散後，港大隨即透過律師去信要求支聯會在上月13日5時前移走「國殤之柱」，否則會被視為放棄。擾攘至今剛好一個月，「國殤之柱」仍未移除。支聯會清盤人蔡耀昌一副無賴口脗，早就表明該柱屬高志活，校方應同高志活接洽；高志活更是聲大夾惡，表明該柱價值過千萬港元，如有損毀，港大必須賠償，並要求展開聆訊。港大則溫溫吞吞，一味推說需要徵詢法律意見，惟不久之後即遭受託的美資律師行「一鑊蹺起」，拒絕港大委託，疑與美國總部高層施壓有關。事件鬧至昨日，高志活再度出招，發公開信揚言願意來港將「國殤之柱」運回丹麥，但要求特區政府保證他與其團隊不會被控違反國安法，港大更要提供協助和封路等，堪稱惡人先告狀，得勢便猖狂。

眾所周知，這條名為紀念「六四」、實為抹黑中國的所謂藝術品，擺放在港大校園已經接近四分之一個世紀，當年是學生會經過投票決定在校園永久擺放，實際上並無得到校方同意。過去香港為洋奴漢奸的天下，隻眼開隻眼閉尚且說得通，惟國安法已經實施，甚至連支聯會都被指涉違國安法而自行解散，這條柱還有甚麼理由繼續矗立在大學校園？最不堪的是，正是港大猶豫不決，拖拖拉拉，給了反華勢力可乘之機。丹麥外長和議員公開說三道四；美資律師行忽然「縮沙」，明顯是爭取時間讓事件在國際上發酵；美國國會政客亦借機施壓，甚至連小小台灣也有所謂藝術家跳出來七嘴八舌，蔚為奇觀。

人們實在不明白，送出之物理應屬於別人，為何原創者還要搶着置喙？既然接受「禮物」的支聯會不認帳，港大也就不必理會其他「雜音」，在限期屆滿後便應即時將這條柱當成垃圾送往堆填區，何況限期屆滿至今已經一個月，各方「持份者」理應有足夠時間處理，既然無人認領，港大將之丟棄合情合理合法。須知這裏不是當年的「法租界」，不是外部勢力予取予求之地，更不容他們隨便撒野。偏偏港大理不直氣不壯，任由高志活等人無風起浪，簡直丟人現眼。

當然，港府無能，同樣「罪無可恕」。對於支聯會是否涉違國安法，林鄭政府一直顧左右而言他，恍若擔心一旦將支聯會「定性」便會得罪外部勢力似的。對於這條醜陋之柱更是置之不理，高官甚至曾言事件不涉刑事，任由事情無止境發酵。「國殤之柱」淪為燙手山芋，演變成一場鬧劇，到底今日之香港，竟是誰家之天下！