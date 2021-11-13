功夫茶：明日大嶼毀生態　不如發展新界北

各位，「明日大嶼」呢4個字，自從2018年經好高騖遠嘅特首林鄭月娥喺《施政報告》提出後，便如惹火尤物燒至今日仍爭論不絕！反對嘅聲音或者民調多嫌其造價太貴，對呢個天價工程由6,000億起至過萬億嘅說法都有，一個「明日大嶼」變成「大家一齊估吓估吓」遊戲，而實情根本係冇「標準答案」，夠搞笑啩？

香港嘅房屋問題由來已久，要「安居樂業」係唔係要靠講緊雲深不知處嘅「明日大嶼」？嗱！講開政府呢個毫無施政原則、毫無政治智慧嘅填海大計劃，土木工程拓展署尋日就交椅洲人工島及填海工程提交工程項目簡介，一開波居然非常坦白，提到填海工程會逐漸造成永久嘅生境喪失及分裂；施工階段可能產生有毒污染物，出現空氣、水、噪音及炫光等污染。

當然，填海工程一旦展開，自不然對附近生境及野生生物造成干擾，更難避免影響具保育價值嘅動植物如海鰓在內嘅珊瑚群落、馬蹄蟹、鮑氏雙足蜥及白腹海鵰等。此外，填海工程所需嘅海床疏浚工程及施工通道嘅樁柱，可能對漁場、重點產卵場及育苗場、附近嘅魚類養殖區，造成潛在永久性喪失及干擾。仲有吖，海事工程進行期間，亦有化學品意外洩漏到鄰近水域嘅潛在風險。要言之，即係嚴重破壞生態！

呢嗱！「明日大嶼」嘅填海工程若真係展開，肯定搞到附近海洋生態雞毛鴨血，說不定波及埋海龍王嘅定海神針，屆時龍王發火衝上來大喝：何方妖孽斗膽喺龍王海上動土，可怒也！一時掀起洶濤萬里，搞到你想「安心開工」都作廢，咁就大鑊啦！

言歸正傳，香港又唔係冇地，釋放新界大量生態低嘅棕地丶透過鬆綁收回祖堂地等，點都勝於搞倒錢落海嘅「明日大嶼」啦！何況政府又有雄圖偉略搞另一個香港「北部都會區」；阿哥，談戀愛一個人兩條心未算多，搞大型工程就要一條心，唔好忘記，「香港速度」已隨風而逝，一時間搞兩個大到「生命不能承受之重」嘅計劃，睇怕「好打得」即使啪幾箱烏雞白鳳丸，都頂唔順吖！變唔出「大嶼」而只會變出個「大頭佛」！

施政最忌漠視民怨又唔吸取教訓；功夫茶一再指出施政貴在行，仲要立竿見影而唔係輕用奇謀，一味靠吹！有高人大早講過，香港新界北一定要發展，特別係粵港澳大灣區建設，融入國家發展大局，咁先係香港重要機遇！「明日大嶼」只係海市蜃樓，撇開破壞海上生態，一旦動真格真要填，敢問錢從何來？當今疫情打擊，世事一切都唔確定，只有集中發展新界北，變成另一個中環，才能真正成為香港嘅引擎動力！