世界視線：無路可走倒向俄　白羅迫當爛頭蟀

歐洲步入寒冬之際，東邊局勢不斷升溫。再次回到國際鎂光燈下的白羅斯，被鄰國波蘭及立陶宛指控其放任難民湧入鄰國，當中波蘭總統杜達怒斥白羅斯以難民「攻擊」波蘭邊境，並稱俄羅斯總統普京為幕後操縱的藏鏡人。

白羅斯去年大選後出手鎮壓國內反對派，歐盟立即揮舞制裁大棒並要求重新大選，至今仍未承認盧卡申科為白羅斯合法總統。故事的轉折點發生在今年5月，白羅斯設局迫降愛爾蘭瑞安航空客機，然後拘捕機上異見記者普羅塔謝維奇後，遭西方社會口誅筆伐兼加大制裁力度，白宮更斥有關行為是「對國際規則的直接侮辱」。

盧卡申科孤立無援之際，普京看準機會雪中送炭，邀請盧卡申科在黑海總統度假屬地會面，強調克里姆林宮全力支持明斯克。盧卡申科獲俄羅斯力撐後，當然要投桃報李，於是他在6月高調宣布，不會再阻擋尋求進入歐盟的難民，並稱：「你們（歐盟）對我們發動一場混合戰爭，卻要求我們保護你不受走私和毒品的影響，是不是瘋了？」他更放下狠話，稱除非歐盟取消制裁，否則不會就邊境危機與西方對話。

事實上，盧卡申科對俄「跪低」也是無奈之舉，因為他和普京的關係向來陰晴不定。一直嘗試在莫斯科和西方之間取得平衡的他，希望可減少對俄的依賴，兩年前更因拒絕讓俄在境內增設軍事基地及能源價格問題，一度和普京鬧翻，並準備投奔歐盟。惟及後形勢急變，加上西方不斷打壓，老盧別無選擇下，只能與普京合作。而大選後要不是獲普京力挺，盧卡申科政權很可能早被推翻。

普京當然不是省油的燈，之所以會為盧卡申科背書，全因為在他眼中白羅斯是西部重要的戰略屏障，必須充分利用它來反制歐盟與北約雙東擴。他乘勢施壓推動與白羅斯政治經濟融合，結果本月俄白雙方先簽署涵蓋28個行業的「一體化法令」，之後俄羅斯宣布延長在白羅斯境內兩個軍事基地的使用期25年。白羅斯漸漸回到俄羅斯體制之內，大有走回蘇聯時代的味道，而持續不斷的難民問題，也成為俄羅斯與歐盟抗衡的一把利刃。