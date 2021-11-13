產評：華網購增速失色　忍痛改革方上策

阿里巴巴在其一手開創的「雙11」網購狂歡節錄得有史以來最慢的成交額增速，難免令人擔憂內地消費市道失色，經濟下行壓力加劇。惟過去網絡平台以成交額掛帥，利用大數據優勢壟斷市場，無序發展，危及消費者及社會公共利益，行業整改下這個「雙11」的表現，顯示互聯網野蠻發展時代終結！

官媒發文批評，過去網購平台誘導消費者在「雙11」一次過「爆買」大量日用品後囤積在家，實屬「低水平」的刺激消費。這些字眼對於奉自由市場為圭臬的人士來說，或許有點刺耳，認為這些始終是消費者和商家你情我願的自由選擇。可這個一買一賣的過程，涉及企業壟斷行為，本身就有違公平競爭。

如今，人民生活已離不開網絡平台，一個手機應用程式（App）就能解決衣食住行，漸漸造成依賴。網絡平台壯大發展，躋身全球巨企之列。無可否認，網絡平台多年來孜孜不倦投資技術，為消費者引入更多產品，改善民眾的購物體驗，並為廣大商家擴闊銷路，亦帶動更多科技創新和創造就業職位。

可當這些網絡規模膨脹至一定水平，要維持高增長並不容易，便利用雄厚的財力優勢，利用大數據，作出濫用市場支配地位的限制交易、不正當競爭等違法行為，逐漸形成平台壟斷。

中美鬥爭愈演愈烈，內地此時針對科技等多個行業進行整改，正是確保經濟高質量可持續發展。單靠幾家巨企壟斷市場，成就股王，不值得高興。打破壟斷，引導企業在公平競爭下合規經營，讓中小微企都享有同樣公平的發展機會，百花齊放，消費權益得到保障，市場有序健康發展，這就是共同富裕的理念。

內地不乏發展機遇，為改革創造足夠空間。就以被美國打壓得最嚴重的晶片代工龍頭中芯國際為例，其上季來自北美洲的收入增長相當強勁，即使它不涉及中國亟欲掌握的技術，也充分反映出在外國企業眼中，內地供應鏈和市場都無法取代。內地當局眼見內部戰略產業發展離軌，主動出手整治，一則不用招來話柄，激化內外矛盾；二則確保公平競爭環境，這是吸引外資來華的重要條件，也是疫後國際資金爭奪戰的關鍵。

誠然，剛過去的「雙11」消費額增速較往年遜色，與市場憧憬有落差。但「禍兮福所伏」，面對發展問題，逃避只會招來失敗，得迎難而上，拿出勇氣承受短痛，讓市場重回正軌。中國經濟發展須摒棄沙堆上城堡，勇於修正錯誤，紮實發展，放遠眼光，始有條件在國際上爭取到話語權。