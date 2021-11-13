美國不停發出北京武統台灣的言論以至有關出兵方法的預測，不知是為何故，也許總的是要把兩岸關係弄得緊張兮兮，方便美國採取措施衝擊北京的底線，也以此掩飾美國從喀布爾倉皇敗退引起的恐慌，以北京攻不下台灣和美國會援助以安台獨之心。他們提出的北京武統的方案都是胡亂編造，遠離實際，可能亦借此告訴台灣人民，北京武統的方案行不通，會失敗以終，讓台灣人民不要擔心武統，安定台灣軍方民心來支持民進黨政府與美國對華的挑釁。

軍事作戰是一個複雜的全方位工程，作為門外漢，很難作出合理的預測。尤其是武統台灣，政治因素更大，不同於與敵國作戰。亦有異於內戰。以下只是一個假想，目的是引起討論，聊作參考，可對武統台灣有一些不同的思考，有別於美國的政治操作。

武統台灣一經決定，當然是以速戰速決為尚。但武統開始之初必然是一場情報戰，政治輿論戰。情報戰是要把握台灣內部關鍵地方，預先部署特種部隊潛伏，以便在武統作戰時與空降海運的部隊裏應外合。政治戰則一方面宣傳兩岸統一的意義，好處和統一後台灣在一國兩制下的治理方法，作出承諾。另方面則製造假象使台獨與美國鬆懈，不及防備。

直接進攻時首先是電子戰，把全台軍民的電訊、互聯網、全球定位切斷，特別是針對軍事基地和政府中樞實施電子資訊封鎖。同時在海空封鎖台灣全島，不准出入，搶佔機場，圍堵港口。並宣布在台灣禁空，凡入侵者視作敵機，可予擊落。

進攻是讓潛伏的特種部隊與空降海運部隊齊頭推進，佔據政府和軍方中樞，主要電台、電視台，和封鎖軍事基地。若能全部拘捕民進黨政府的主要領導，則可將拘捕視像廣播。即使只捕其部分，亦可宣傳為逮捕了整個政府，同時追捕餘黨。

進攻是一天內完成，以拘捕政府中樞為目標，戒嚴一兩天後便讓全台各方面，除軍隊外，依舊運作。但監控電訊與互聯網，仍然封鎖全台對外交通，特種部隊派駐全台主要交通樞紐。若有台獨分子公開抗拒武統，實施圍捕。整個過程是一天攻陷，三天整頓，之後便是政治談判，重新組織政府和國際外交工作。全台恢復社會經濟民生，便可逐步解除對外封鎖。

這樣的情節，有點像美國電影，不過不會有美國英雄出現。