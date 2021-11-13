兩年前的反修例暴亂，觸發了香港的政治大變局，北京要以中央全面管治權和《港區國安法》，重塑已經走樣變形的「一國兩制」，對「港人治港」作出調整，對「高度自治」重新審視。這將涉及對行政、立法、司法制度的改革，涉及對教育、媒體、意識形態領域的整頓。

香港的憲政框架還是「一國兩制」，基本面貌還是「一國兩制」，然「一國」的因素和方法會介入「兩制」的變革之中。凡是有可能危害和挑戰「一國」安全的東西，都將被整肅。香港的「一國兩制、港人治港、高度自治」將進入一個被改造的過程，這是歷史發展的必然，也是英美西方和他們的代理人——香港反對派，試圖用香港的資本主義制度和政治奪權套路，挑戰社會主義一國，「顏色革命」失敗的結果。

是的，中央本來不想在「一國兩制」框架下開展這場鬥爭，中央實施「一國兩制」的初心，是為了保持香港長期繁榮穩定，為中國走向現代化作貢獻。然而，樹欲靜而風不止，西方美英非要發起這場鬥爭、非要不達目的不肯罷休，而且在北京多方容忍的情況下，得寸進尺，愈鬥愈狠，最終發動暴亂、攬炒，全面奪權、大搞分裂。

這讓北京看清這是一場你死我活的鬥爭，再次顯現資本主義和帝國主義的政治本性是不變的，是不會把自己安頓在「一國兩制」的框架裏，只求發財就OK的。他們是有「使命」的，是要最終幹掉社會主義的。儘管創新了「一國兩制」的中國特色社會主義，包容了資本主義，共同推進人類社會文明的發展，然而，他們還是敵視社會主義，還是把社會主義視為根本敵人，非要鬥倒不可。

因此，事實很清楚，導致今次這場大變局鬥爭的，是英美外國勢力和反中亂港勢力蓄意挑起，然而，他們徹底失敗了。有中國在，世界資本主義再也不可能戰勝社會主義。