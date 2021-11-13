全球疫情反覆，經濟復甦乏力，偏偏通脹持續升溫，生活及生產成本節節攀升，真可謂屋漏偏逢連夜雨。美國10月份消費物價指數（CPI）高達6.2%，創逾30年新高，滯脹危機迫在眉睫。相對而言，中國10月份CPI只有1.5%，顯然比美國溫和得多。儘管同期中國工業生產價格指數（PPI）大增13.5%，創有紀錄以來的新高，但主要是受到國際輸入性因素及原材料價格上升影響，與民生關係不大。

作為全球兩大經濟體，中美CPI數據相差懸殊，原因何在？很簡單，中國積極應對物價升勢，主動消除不利因素，以免禍及民生，而美國則堅持不作為，懶理民生，更將禍水外引。表面上此輪通脹是由於全球大宗商品價格大幅飆升、航運和供應鏈受阻等引起，實際上美國過去兩年無限放水瘋狂印鈔，才是導致全球通脹瀕臨失控的主要根源。也就是說，美國利用美元霸權，以瘋狂印鈔來換取廉價產品和服務，坐享其成。

難怪美國通脹率已創下逾30年新高，聯儲局依然無動於衷，至今堅持通脹只是暫時現象，分明是自欺欺人，而且包藏禍心。一旦通脹失控而戳破資產泡沫，勢必引發全球金融震盪，其破壞力也許不亞於08年的金融海嘯，到時美國大概又可以收割全球了。

吃一塹，長一智，中國正是因為看穿美國將禍水外引的的險惡用心，所以未雨綢繆掀起監管風暴，涉及多個領域，一來整治市場亂象，二來擠掉資產泡沫。這場監管風暴難免帶來陣痛，但從長遠的角度看，一切都是必須的，也是值得的。只有築好籬笆，才能防範風險，才不怕美國金融偷襲。很明顯，在這場金融和經濟博弈中，中國已經走在前面並佔據主動，反觀美國進退失據，方寸大亂，勝負似乎已無懸念。