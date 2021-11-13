「先天下之憂而憂」的港大專家兼政府顧問袁國勇又有驚人之語，力促香港倣效以色列推出「疫苗通行證」，沒有打針的市民不准上班、上學及進入公眾場所。他認為疫苗接種率必須逾99%才能避免通關後本地疫情大爆發，否則將造成公共醫療系統崩潰，直指「全民接種是現時唯一能令香港走出困局的辦法」云云。

先不論愈來愈多個案是打齊三針依然受到感染，就以新加坡疫苗接種率位居全球前列觀之，防疫措施一旦放寬，疫情和死亡人數俱創新高，證明疫苗並非萬能；更何況去年初袁教授曾言之鑿鑿推算全港會有140萬人感染新冠病毒，1.4萬人喪生，但事實證明只是「斷估冇痛苦」而已。現在又說不全民百分百接種疫苗，一通關便會令醫療系統崩潰，到底是人嚇人、嚇死人，還是有人不希望通關，可謂耐人尋味。

無獨有偶，正當中港通關磋商「轉入大直路」之際，突然又殺出兩名國泰機師進入社區後確診個案，再一次說明港府所謂撤銷豁免檢疫群組、堵塞防疫漏洞形同虛設，而且至今未聞港府亡羊補牢，取消機組人員免檢安排。外防輸入穿大窿，走漏一次必有第二次，中港通關隨時凍過水。

再看袁教授的言論，似乎已認定一旦通關必會有大量輸入個案湧港，有人是否不希望中港通關，不由人不遐思。再說，部分港人連使用「安心出行」也要排斥抗拒，認為會被政府侵犯私隱，在此風頭火勢之際還提出強制出示「疫苗通行證」，不僅帶來私隱問題，直情是歧視不宜接種疫苗者，限制人們出行更是極不人道，比「安心出行」更專制，行得通嗎？都說港府由洋奴餘孽把持，他們先天性抗拒內地一切，愈近通關，怪事必然愈多，不妨走着瞧。