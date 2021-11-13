政府一連兩日公布了兩項令港人感到羞恥的數據。第一項是在周三發表的《2020年香港貧窮情況報告》，顯示在政府政策介入前的貧窮人口和貧窮率，分別高達165萬人及23.6%，較2019年顯著增加約16萬人及2.2個百分點，當中近半貧窮人口來自失業住戶，另有近三成為在職貧窮。

不過，若計及綜援、長津、職津、派錢一萬元及各項抗疫津貼等政策支援，去年的整體貧窮人口及貧窮率則急降至只有約55萬人及7.9%，較前年反而出現輕微下跌。換言之，雖然特區政府近年先後成立扶貧委員會和制訂了貧窮線，並多番強調關顧基層及扶助弱勢社群，社會整體仍然是愈扶愈貧，僅靠庫房不斷「泵水」補鑊，最終導致社福開支急速膨脹，政府財赤愈趨嚴重。

第二項數據是公屋輪候數字。截至今年9月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.9年，幾乎是「三年上樓」承諾的一倍，創下22年以來的新高，單身長者申請人亦要等3.8年，整體有25.45萬宗申請正在輪候中。

最令人憤怒的是，政府早前還歡天喜地的宣布，已覓得足夠土地應付未來10年的公營房屋需求，但其實大部分單位都是在最尾幾年才能落成入伙。即使一切順利，工程沒有特別阻滯或延誤，公屋輪候時間預計亦要遠至10年後才能顯著回落！

上述兩項數字是相輔相成的，因為不少研究都指出，在樓價高、租金貴的香港特區，提供租金廉宜的公屋就是最直接有效、最穩定持久的扶貧措施。

試想想，要居住在劏房等不適切住房的基層家庭，等足6年時間方獲首次編配公屋單位，不但居住環境差，還要節衣縮食應付高昂租金，更甚是隨時會因種種理由而被迫遷，上屋搬下屋，唔見一籮穀，不論怎樣努力工作，自力更生，都難以成功脫貧。

6年光陰，說長不長、說短不短，但對年輕一輩來說，卻是尤關重要。試想想，要輪候家庭中現正就讀小學的小童，等到升中才能上樓；現正就讀中學的青少年，要等到畢業及升讀大專才能上樓，嚴重影響他們的學習和成長，加劇隔代貧窮問題。想脫貧，恐怕更是難上加難。

因此，只要政府能夠有效解決房屋問題，快速、大量地增加公屋供應，就等於解決了一大半的貧富問題。