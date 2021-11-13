正當香港日前才錄得有從英國抵港人士，雖已打齊三針新冠疫苗，但照樣驗出L452R變種病毒株之際，竟然有政府專家顧問建議政府應推出「本地疫苗護照」，認為除了嚴重敏感者，其他人應該百分百接種疫苗。看來有人已將疫苗當作人來看待，所以才「待人要有疑處不疑」。

這位專家認為，鑑於本港接種率無法推高，建議政府參考以色列做法，要求市民在上班、上學、出入公眾場所時均要出示疫苗接種紀錄。這種建議只要打出「共同抗疫、公民責任」旗號，不難贏得事事照單全收的坊眾支持。然而，今年4月已有報道指「疫苗接種率最高的以色列，確診及死亡個案再度上升」，加上打三針照中疫的尷尬事實，專家何不也講解一下應如何解讀。

想將「疫苗無限好」的「信仰」推廣，必須先妥善回應仍未接種者的擔憂，而非只懂怪責「擔心的人始終擔心」。尤其疫苗有極常見、常見、不常見等不同副作用，而香港又屢爆懷疑與疫苗有關的異常事故，但獲得疫苗保障基金賠償的僅佔少數，截至上月，537宗傷亡個案只批了66宗，17宗死亡個案更無一索償成功。如果不理三七二十一強推「疫苗護照」，當局會否也不論情況，對所有懷疑異常個案一律批出合理定額賠償，否則，又如何增加人們接種信心？

專家可能太先天下之憂而憂了，已非首次發表驚人言論，去年2月，他估算香港會有140萬人感染新冠，1.4萬人死亡。幸好逾一年半後的今天，確診總數1.2萬餘宗，死亡人數200多人。另外，他也曾將免疫屏障由接種率最少要達七成，及後推說到八成，未幾又推說到九成七，盡顯其大膽假設作風。比起發表嚇死寶寶的言論，如果有人能親到前線為市民接種，可能更讓人喜聞樂見。