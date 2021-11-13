新冠肺炎疫情之下，堅持病毒「清零」的地區，最後會否被清零，近期就成為全球熱話。疫患爆發初期，很多地方都以全面撲滅新感染個案為目標，可惜大部分的政府有心無力，久而久之，就逐漸放棄。如今環顧全球，大抵只剩下中國內地、香港、澳門丶台灣這幾處地區，仍堅持以清零為目標。

西方陣營的國家已近乎全面棄守，轉而大談如何與病毒共存。情形就如有些骯髒之人，家居引來大量老鼠、蟑螂，初期力圖驅逐，可惜自己劣根性難改，滅鼠滅蟲行動開展之後，卻是一日暴之，十日寒之，終究無以為繼。他們為圖自我安慰，便轉而唱高調，說甚麼「天地與我並生，萬物與我為一」，耗子與曱甴都是有情眾生，不妨跟牠們共存共榮，追求室內蟲蟻清零，乃是不切實際。

這幫人把家居弄得烏煙瘴氣也就算了，卻抵受不了別人比自己清潔，見到鄰居重視衞生，能撲滅鼠患、蟲患，他們非但不予讚嘆，反倒四處說事，指長期保持衞生的做法不可行，硬要別人跟他們一般糟糕。

近日，西方媒體一浪接一浪地攻擊清零政策，說此舉過分影響民生，也窒礙經濟發展，矛頭直指中、港、澳、台，希望咱們盡快放棄防守，跟他們同污同塵，何謂不安好心者，此之謂也。

如今港、澳、台的新增病例基本上清零，以人口比例而論，中國內地也能接近清零，這張成績表得來不易，絕不能隨便放棄。單靠疫苗是否能完全壓制重症率及死亡率，目前言之尚早，新加坡的疫苗接種率接近全球之冠，但放棄清零政策後，死亡人數卻是翻倍再翻倍。中國人的地方現在相對較安全，這個安全網切勿輕易打開。