港人想置業興家固然不易，退而求其次，想等公屋令「房事暢通，生活輕鬆」一樣難過登上珠穆朗瑪峰！作為港人，生老病死樣樣難！

呢，講到置業，「窮人恩物」冇500萬都唔使諗！年輕人唔好話「置業」，依家大學畢業想搵份「職業」都唔易，好多人畢業幾年，行行企企，到頭來都係執樹葉！一個調查指出，喺30歲以下置業嘅受訪者中，有八成喺近10年首置嘅人坦言獲家人補助，金額達到254萬元；而喺10年前同類受訪者中，則有56%稱置業獲家人資助，平均金額為46萬元。可見10年樓價幾番升！置業冇父幹！妄想。

沒有「富爸爸」的，那就只好苦候公屋。正是：政府施政不堪，基層等到氣憤！阿哥，庸官話未來「可以住好啲住大啲又住平啲」，呢頭房委會公布最新公屋輪候登記冊資料，申請人數合共有25.45萬宗，平均輪候時間為5.9年，長者一人申請嘅平均輪候時間則為3.8年，兩者分別創1999年以來、本世紀新高。即係話，最少有數十萬人等上樓望到頸長，長者則由老花望到白內障都上唔到樓吖陰功！

嗱！公屋申請輪候時間創新高，惡性循環下，劏房戶想上樓嘅願望就更渺茫。眾所周知，劏房環境惡劣而租金貴絕，疫情下，有唔少人更失業或開工不足，劏房戶只會愈來愈艱難，佢哋只希望政府唔好成日吹水，一味畀虛無縹緲嘅「願景」，最緊要加快覓地建屋，即使興建多啲過渡性房屋，也可解燃眉之急！否則20年後，唔好話畀個6星級的家，甚至畀個皇帝你做，都只能悲嘆「哀家體衰，已無力挽矣」！政府執政為民，最緊要心中有民、誠意為民！涸轍之鮒，等嘅係眼前一勺水而已，離地高官醒吓喇，唔好淨係識做吹水嘅高薪廢物！