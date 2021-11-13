環境諮詢委員會日前會議聽取及討論「明日大嶼」前期研究的顧問公司報告，從會後該委員會發布的消息去分析，更見《施政報告》提出同時興建南北兩個都會是不可行，必須先集中資源和精力開拓北部都會，在完成後再考慮是否繼續展開「明日大嶼」的東部水域人工島填海計劃，才是穩妥和對市民負責任的態度。

估算耗資6,240億元在交椅洲附近造地填海建人工島的計劃，於2018年提出後，幾經立法會的拉布曲折才取得5.5億元的前期研究，而這個研究還要從現時起計要花42個月，即約3年半後才完成。完成後，又是諮詢、又是討論研究，跟着可能還要中期研究、結論研究。那麼，少說10年8年後才有研究結果，當中還不知有多少建議或變化的因素。正如在這次的前期研究計劃，便臨時有許多不同的建議提出來，包括或縮小填海規模、或減少對環境影響、或建浮動休憩地方等等的不斷更新或補充的建議要付之研究，研究真是沒完沒了！

何況顧問公司提出前期研究要包括3大部分，即環境評估、填海規模、交通發展，即接駁人工島的交通主要幹道及鐵路研究。用42個月作研究，已是基本盤了。

任何一個在香港有生活經驗的人，都不會相信「明日大嶼」可以在42個月後正式開工。任何一個飽受無殼蝸牛之苦的蝸居市民，都不會相信「明日大嶼」會救到他們脫離屋租貴、居住難的苦海。左一個研究，右一個研究，不知研究到哪屆政府才真正有研究結果，更不要指望何時開工興建了。

所以說，「明日大嶼」既已取得撥款前期研究，便由得它詳細研究吧！萬望特區政府立即推動不用填海的北部都會計劃上馬，才是真正為民謀福祉。