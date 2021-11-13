本港鼠患和小販阻街問題嚴重，兩者有直接關係，小販霸佔行人路和公共地方擺放售賣的肉類蔬菜，不但造成街道阻塞，而且擺放的貨品更成為老鼠食物，直接供養老鼠，嚴重危害公共衞生，食環署卻沒有嚴正執法，處理投訴敷衍了事，造成香港與鼠共存，市容受損，食衞局局長難辭其咎。

在今年7月、8月，筆者在本專欄分別撰文指出本港鼠患的禍害和黑點，強烈要求食衞局局長和食環署正視這個鼠患和衞生的問題，必須對症下藥，加派人手巡查，加強執法，改善滅鼠的方法，保障公共衞生和市民的健康。但是食環署卻充耳不聞，本港鼠禍為患、衞生差劣問題，情況每況愈下，令人擔憂。

現時通關正有望在短期內開展，一旦爆發鼠疫，本港成為疫埠，通關便會遙遙無期，市民便會生活在水深火熱中，叫苦連天。

近日有傳媒揭發慈雲山一間豬肉蔬菜專門店，把載有冰鮮雞的食物籃直接置於店外地上，引來10多隻老鼠群起食雞的恐怖景象。另有記者發現在天水圍天瑞輕鐵站外，大批無牌小販公然霸佔行人路約10米地方，「擺地攤」販售蔬菜水果，衞生情況惡劣，甚至引來鼠蟲覓食。有街坊痛斥食環署不作為，近一年多前開始多次向食環署投訴小販擺賣事件，惟情況沒有改善，食環署漠視阻路，到場只是拍照了事，街坊斥「官僚做騷」。

根據《簡易程序治罪條例》第4A條的規定，任何人士在公眾地方擺放物品造成阻礙，一經定罪，可處罰款5,000元或監禁3個月。

另外，按照《公眾衞生及市政條例》第83B條的規定，除非領有該署簽發的小販牌照，否則任何人均不得在街道上販賣，一經定罪，初犯最高可被罰款5,000元及監禁一個月，再犯最高可被判罰款10,000元及監禁6個月。

最近記者再到天水圍天瑞輕鐵站視察情況，發現數十個小販檔由輕鐵站外一直延伸約10米，霸佔行人路的地方。由於該處人流較多，路人行經時，亦不時要左閃右避，避免踩踏小販攤檔。而該處擺攤的食物，只是放在帆布或黑色膠袋之上，隨意置於路邊擺賣，毫無遮掩，馬路揚起灰塵恐令食物受到污染，食物衞生存疑。市民不時目擊老鼠或蟑螂的「覓食」身影，而擺賣人士也未有適當佩戴口罩。有市民表示曾多番追問食環署職員未有執法的原因，但對方僅指「不能經常到場，否則會被街坊責罵。」對於他們的疏忽職守，讓市民感到極度不滿。

公共衞生和市民的健康是頭等大事，食衞局局長責無旁貸，必須正視鼠患、小販阻街和衞生等問題，可惜食衞局局長有心無力，領導無方，監管不力，抗疫工作也靠其他高官主理，瓣瓣不濟，促請食衞局局長引咎辭職，否則必須被問責下台。