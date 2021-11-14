世界視線：經濟復甦失動力　英國陷困舉步艱

英國踏入後脫歐時代後，國運似乎一直向下滑落：反覆的新冠疫情、抵押貸款利率上漲、燃料和物價急升，重挫經濟復甦進度。英國國家統計局最新公布的數據顯示，在全球供應短缺及新冠感染率上升等問題困擾下，第三季國內生產總值（GDP）增長僅錄得低於市場預期的1.3%，經濟復甦速度也在七大工業國集團（G7）中敬陪末席，前景並不樂觀。

在今年7月解封後，渴望重振經濟的英國接連面對能源、脫歐以及疫情期間造成的人手及原料短缺危機。與「老大哥」美國一樣，英國的通脹率也不斷飆升，該國央行經濟學家甚至預期通脹或會升穿5%，步入經濟增長乏力和物價上漲的滯脹時期，情況恐怕要到明年下半年才會有所回落。有當地民眾苦訴，食物及日用品價格一直上漲，即使自己每周工作6天，仍無法繳付帳單，並坦言步入冬季後家庭的能源開支大增，「實在不知如何是好」。

英國內部立立亂之際，對外又與歐盟在經貿及社會等範疇矛盾叢生。大半年來英國首相約翰遜一直在漁業爭端上，對法國咬得極緊，成為兩國關係急轉直下其中一個原因。為何英揆會對沒太大實質經濟影響的漁業如此緊張？除了要轉移民眾的不滿外，更大的政治考量是：英國漁民是脫歐的堅定支持者。更複雜的是，從未完全履行北愛貿易協定的英國，似乎有推翻條約的打算，令多次讓步的歐盟震怒，恐危及雙方本已極不穩定的政治互信。

作為當年的脫歐派旗手，約翰遜曾「賣花讚花香」地聲稱，他主導下與南韓、新加坡及越南締結的貿易協議，可帶來「新的黎明」。惟這場政治豪賭暫時看來是慘不忍睹的，財政部旗下部門公布數字顯示，新貿易協議在未來15年帶來的經濟效益，按人均計算為僅約31港元，而脫歐在相同時間帶來的經濟損失，以人均計算卻高達1.3萬港元。簡單而言脫歐帶來的損失，足足是經濟效益的逾178倍，數字極為嚇人。歐洲近日爆發新一波新冠疫情，但令英國民眾更心寒的是，政府似乎對後脫歐時代的種種問題束手無策，「日不落帝國」大有繼二戰後，再一次沉淪之勢。