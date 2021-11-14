正論：有漏不堵盲谷針　強制只會激民憤

本地疫情轉趨穩定之際，外來輸入個案仍無日無之，昨日又有免檢疫的國泰機組人員進入社區後初步確診變種病毒，再次凸顯港府外防輸入中門大開。然而，港產官僚不是亡羊補牢堵塞漏洞，反而欲將疫苗接種年齡降至3歲，專家更倡設「疫苗護照」強制全民接種，否則限制出行，為了谷針，堪稱無所不用其極。

港大專家兼政府顧問袁國勇又有驚人之語，指目前本港打齊兩針的人口只有六成六，若現時通關，將令公營醫療崩潰；並羅列數據，言之鑿鑿指全港有250萬人「無免疫」，一旦通關，新冠疫情便會如季節性流感的傳播速度，兩個月內造成20%即50萬人感染；如當中有2%人死亡，人數也達一萬。反之，若250萬人全部打針，死亡率或跌至0.1%，即只有500人死亡，與季節性流感差別不大。因此，港府應把握時機推行全民強制接種疫苗，明年1至3月前所有人應打兩針，7至9月每人打第三針，沒有「疫苗護照」者不能上學、上班和進入公共場所，屆時才開放邊境，所引起震盪將少得多云云。

抗疫一向敷衍塞責的食衞局局長陳肇始對此表示「某程度上認同」，聲稱政府正力爭全民接種疫苗，只要有助防疫，將出示接種疫苗紀錄的要求擴至戲院和健身室等場所無可厚非云云。隨着港府即將把疫苗接種年齡降至3歲，並不斷催谷特定群組接種第三針，「疫苗護照」似乎勢在必行。

顯而易見，袁教授不過貫徹其早前提出的「與病毒和諧共存」理論，認為只要全民接種疫苗，建立「免疫屏障」，新冠病毒便會如傷風感冒般與人類和諧共存，說穿了，即是同歐美國家的「與疫共存」如出一轍。但別說中央早就一錘定音，香港必須維持清零政策，就說現今實行與病毒共存的國家如新加坡，疫情均出現大反彈，死亡及重症個案均顯著上升，已知開門揖疫無異於拿人命較飛。

至於專家推崇備至的以色列，雖然接種率冠絕全球，並已開展打第三針和設立「疫苗護照」，但同樣引發極大爭議，不少人視之為侵犯私隱和政府監控，不少場所更引發暴力事件。香港政治環境比外國複雜，政府則比外國無能，強制接種和限制出行會激發何等巨大民怨，想也想得到。遑論此舉同歧視不宜接種疫苗者無異，連內地也不彈此調，香港有否必要事事效法西方國家，不能不令人疑問。

大家不善忘的話，應記得袁教授去年初曾推斷全港會有140萬人感染新冠病毒，1.4萬人死亡，當時嚇煞不少港人。然而事實告訴大家，香港感染個案至今只有逾1.2萬宗，200多人死亡。即使內地人口多達14億，確診人數也不足10萬，為何中港一旦通關便會有多達50萬人染疫，令人百思不得其解。

誠然，若接種疫苗有助防疫，港府盲推也無人置喙，惟事實恰好相反，即使接種了第三針一樣染疫，早前便有打齊三針者入境本港後驗出帶有變種病毒。過去專家力指打針便可獲得群體免疫，事到如今已不敢再提，隨着病毒不斷變種，到底要打多少針才有盡期？

更何況，港產官僚養尊處優，向來不知民間疾苦，根本不會明白健身、酒吧等行業的瀕死苦況。現在「安心出行」之亂還未平息，港府又欲推出「疫苗護照」，擺明要「逼死」上述行業。香港本地疫情已經清零，防疫措施卻不減反增，是否「無嗰樣整嗰樣」，是否與民為敵，大家心中有數。

無獨有偶，繼早前兩名國泰機師免檢疫進入社區後確診，昨日又有國泰貨機機組人員初步確診變種病毒，其居住的大角咀屋苑又要圍封強檢，再一次反映獲豁免檢疫的機組人員正正是本港最大防疫漏洞。

本報甚至收到投訴，指多名國泰外籍機師上月在德國法蘭克福戶外等待出勤及於駕駛艙工作時，均無佩戴口罩；另有一名參與閉環管理的香港機師於上月從德國飛抵香港後，未有立即乘搭點對點交通到逸泰居隔離檢疫，反而與一名無參與閉環的機組人員見面長達數小時，在在證明如此防疫形同虛設，國泰管理烏煙瘴氣。難為廢官之尤陳肇始還要強辯機組人員確診「只屬單一事件」，試問一而再地有機組人員確診，何來單一之有？

早就有人指出，中港通關好事多磨，愈以為通關在望，愈多奇談怪論和走漏事件發生。港產官僚到底是否真心誠意希望中港早日通關，愈來愈令人懷疑。