功夫茶：野豬何辜遭此難　根源只因官無能

大地有愛，人間有情。香港有個「漁護署」，可惜名不正，言不順。點解咁講呢？嗱！一個文明社會，尊重生命，自然亦應該愛護動物，皆因動物嘅命也是命！而「漁護署」空有個「護」字卻要大開殺戒！

先岔開一筆，呢！早前該署為西貢牛套上醜陋追蹤頸圈，搞到牛牛受盡不必要折磨和苦楚，引起全城關注和痛斥，最終不得已除下牛牛緊箍咒，令佢不再流淚再展歡顏！仲有吖，本報記者又發現漁護署喺金山郊野公園位於大埔道停車場外面加裝帶刺圍欄，不少猴子爬欄而被刺傷致鮮血淋漓，令人慘不忍睹！本報遂建議以光身透明膠取代，加建微斜嘅膠製擋板，既實用又環保，更不至於令猴子「屁股開花」咁陰功！

講咗咁多，功夫茶想指出，漁護署真係改壞名！不，係改錯名，應正名為「漁虐署」甚至叫「動物地獄署」！嗱，話說「野豬襲警」嘅「行兇」片段曝光後，但見野豬幾度發惡狂撞警員並追着撕咬！漁護署未知是否見到野豬惡成咁，不敢怠慢，日前即公布將定期捕捉喺市區出沒嘅野豬，再把捕獲嘅野豬人道毀滅！要言之就係格殺勿論！漁護署自以為呢個抉擇冇得頂，誰知消息一出，立刻引來關注團體不滿。

關注團體堅決反對有關政策，認為「人道毀滅從來都不人道」，並指漁護署嘅做法係「選擇開倒頭車，中斷人豬共存嘅和平政策」；這話怎說？要回顧一下歷史：漁護署早喺2017年尾推行和平理性嘅「捕捉、避孕針/絕育、放回政策」；2019年，更廢除荷槍實彈嘅狩獵野豬行動，喺政策上冀達致「人豬共存」模範。如今漁護署卻反轉豬肚不再實行和平政策，關注團體又指現時市民對動物嘅同理心、愛護及尊重動物嘅表現有增無減，政府更應加強教育市民愛護及尊重動物，而非所謂「人道毀滅」。

嗱！野豬為患市區，擾民甚至傷到人係不爭嘅事實，有些人甚至會話「針唔拮到肉就唔知痛」，換咗被咬傷嘅係你家人，睇吓你會唔會咁大愛包容吖！其實，之前有個博士生「鹽灑蝸牛」都要鎖要拉，咁將野豬打麻醉毒針而殺之就合情合理合法？再講，市民若然有親朋戚友畀狗咬或被貓抓傷，咁又係唔係要將全部狗貓殺之而後快呢？

講真，「漁護署」之所以變成「漁虐署」，就係庸官始終唔肯突破框框，自己嗰套政策唔掂，而本報大早曾獻「貓狗善終園」藍圖，一條龍提供其生養死葬；今控制野豬，照辦煮碗，將之絕育並圈養，香港反正大把荒地僻島。庸官若早聽東方言，而唔係因循苟且偷安，邊有今日野豬「襲警事件」而招惹「漁虐署」之惡名吖！