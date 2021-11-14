朋友說，若北京武統台灣，香港將難逃劫運。這不是城門失火，殃及池魚，而是美國已把香港與中國內地視作一體，打擊中國，必然打擊香港，甚至以打擊香港而不是中國內地來迴避與中國開戰。

武統台灣，美國是沒法阻撓。武統成功後，美國的選項有限，關鍵是美國不敢也不願與中國開戰。即使駐日韓沖繩關島的美軍亦不敢妄動。中國的態度是為了主權，不惜代價，不能以經濟計算，也便是不惜一戰，有點如韓戰時出兵朝鮮的性質。美國則是為利益而戰，便要考慮得失多少。美國口頭上說的自由民主只是藉口，一如十字軍東征那樣，說是為神而出征，實質只是為財帛利益。美國出兵與撤軍於阿富汗便足以證明。

但美國不會自甘失敗從東亞撤退，因它還要捍衞在日韓的利益，還要抑制中國的發展。於是，除了制裁和封鎖武統後的台灣，制裁中國內地與武統有關的一些將領與政府官員，暫停與中國內地的來往外，便只有打擊香港。

方法可以是暫停與香港的貿易、金融、人員的往來，並且爭取盟國（主要是五眼聯盟與歐盟或北大西洋公約組織）跟隨。這肯定會使香港的金融中心和國際化的功能停頓，情況應比新冠疫病封城更甚。城內的恐慌更盛，一是害怕台灣動亂持續，政治不穩定性擴大；二是害怕中美衝突加深，美國封鎖中國會長期繼續。香港會變成死城，後果會是香港持外國護照、外國居留權的雞飛狗走，出現這類人的大逃亡。或許美國要加大逃亡潮，對香港的封鎖打開一道門，讓他們逃。這個過程也同時引致他們的資產賤賣，香港的房地產與金融市場出現危機，但因此而可帶走的資產有限。中央政府與特區政府可限制資金外流，採緊急政策。不過，與此相反，香港可能出現回內地的避難潮，一如二次大戰期間。然而，美國不敢與中國作戰，對港的攻擊，只限於金融與國際貿易往來，香港內部可保持穩定。國安法與駐港解放軍是香港社會穩定的力量，而在中央政府的支持下，香港的糧食、水電等物資和金融可保持一定的穩定，不會加深心理作用的恐慌。香港在衝擊之下還可大致穩定。政府嚴控之下，香港便等待中央政府與美國的武統後談判。

中美關係，東亞以至國際形勢當會大變，沒有中美戰爭，形勢還是可控的。