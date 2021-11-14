豎立在香港大學24年的那個「醜陋之柱」至今「屹立不倒」，成為反共反華勢力、港英餘孽、洋奴漢奸挑戰《港區國安法》的標誌。有這條「醜陋之柱」在，反中亂港之人就抱莫大希望，《港區國安法》就被他們嘲笑蔑視。

他們就知道，在香江府衙、大學當局、司法領域還有保護傘，保護他們的政治圖騰，他們的反中亂港影響就會「無遠弗屆」，外部勢力就有着力點。這支「醜陋之柱」承載着他們和美英西方「顏色革命」的使命，他們必須極力保護的。

不過，他們沒有想到，在國安法利劍揮出下，在反中亂港各方勢力潰如決堤下，這根小小的柱子竟能毫不費力的「頂住」。本來，在支聯會已經倉皇宣布解散，香港大學隨即透過律師去信要求支聯會在上月13日下午5時前移走此柱，否則會被視為放棄的情況下，問題之解決已不存懸念。不料，此柱之「創作者」、負責人高志活「聲大夾惡」一鬧，聲稱該柱價值超過千萬港元，如有損毀，港大必須賠償，並要求展開聆訊，港大即嚇得臉黃，全不記得自己的「最後期限」。之後，又被委託的美資律師行「一鑊蹺起」，拒受委託。至此，港大全然認輸，唾面自乾。

然而，高志活「得勢不饒人」，日前又發公開信，揚言要自取此柱返回丹麥，但要求特區政府保證他與其團隊不會被控違反國安法，港大更要提供協助和封路等等，直情拿《港區國安法》「開涮」，氣燄囂張，肆意尋釁，以攻為守。高志活知道，這等條件不可能被接受，妄圖以這些無理要求讓此柱「永駐港大」。

高志活的「蹬鼻子上臉」完全是港大和對此事完全不作為、任由「反華亂港」撒野的香江府衙縱容出來的。這件事，誰都可以看出，港大早就應該在上月13日下午5時一過，立刻把「醜陋之柱」清理到垃圾堆填區，屆時有人要鬧、要告，悉聽尊便，怕他個屁！