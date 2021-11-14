有美國情報官員驚嘆中國政府在香港、南海等問題的解決速度之快，是特朗普政府和拜登政府沒有想到的。其實老美沒有想到的事還多的是，中國政府和美國政府最大的分別是，前者不尚空談，做事立竿見影，後者虛談廢務，一味譁眾取寵。所以，美國人永遠無法了解中國人。

就以香港問題來說，反修例黑暴最瘋狂的時候，暴徒在街上任意犯法，堵塞馬路、打砸商店、圍毆警員、磚頭砸人、放火燒人等等，簡直到了無法無天的地步。在一片黑色恐怖氣氛之下，許多人認為香港從此玩完，美國情報部門大概也認為這場由他們策動的顏色革命大功告成。殊不知中國政府不鳴則已，一鳴驚人，不出手則已，一出手就是快準狠，僅僅祭出一部《港區國安法》，便迅速平定暴亂，穩定局勢。美國精心培養的一大批政治代理人，不是淪為階下囚，就是狼狽逃竄，或是銷聲匿迹，可謂一鋪清袋。

再說南海問題，當年美國不斷煽風點火，挑撥離間，教唆菲律賓充當爛頭蟀挑釁中國，甚至將南海問題鬧上國際仲裁法院。反觀中國政府氣定神閒，你鬧你的事，我填我的海，短短幾個月便造出幾個大島，有如在南海駐守幾艘不沉的航空母艦，菲律賓固然掀不起風浪，美國也只能望洋興嘆。自由航行沒有問題，但不能越雷池一步，否則隨時有來無回。

台灣問題也一樣，表面上美台勾結頻繁，屢踩紅線，大陸似乎沒有甚麼良策。其實大陸不是沒有解決台灣問題的能力，只是非到迫不得已的時候不想使用武力而已。如果美台繼續玩火，大陸只好下決心採取霹靂手段，到時候必是以雷霆萬鈞之力出擊，務求速戰速決，正如馬英九所說「首戰即終戰」，老美想不到的事還在後頭。