耗時15年、花費逾59億元籌備建造的西九文化區M+博物館終於開幕，單是購買展品及收藏已動用17億元，但是否物有所值呢？約1,500件展品中，包括一間80年代壽司吧，以1,500萬元購入，在日本拆卸後重置在M+博物館內。館方煞有介事指壽司吧於1988年東京新橋區落成，由已故日本著名設計師倉俁史朗設計，最「獨特」是用上花崗岩和金屬配合幾乎無縫的香柏木牆身，形容是顛覆傳統80年代的設計云云。然而現場所見，只能用「平平無奇」四個大字形容。

該壽司吧2004年在東京結業後一直荒廢，M+博物館的負責人卻當成寶，重金買下之餘更視作鎮館之寶，單是運費已花過百萬元。當年已被立法會質疑「千五萬買夜冷」，惟時任西九董事局主席的政務司司長林鄭月娥闊佬懶理。實在想問，若這真是藝術瑰寶，當年何至於被當地人冷落，落得荒廢下場？

事實上，M+博物館被指入錯貨已非首次，數年前本報已獨家踢爆西九管理局豪花1.7億元，向瑞士收藏家希克購入一批中國當代藝術品，洗腳唔抹腳也就罷了，最不堪的是有關藝術品被指辱華，甚至有傳媒指交易中間人是西九管理局某高層的直系親屬，堪稱烏煙瘴氣。

這還不止，西九文化區一直錄得龐大財赤。M+博物館因延遲至現在才開幕，管理局上年度營運開支較原來預計減少4億元，但最終仍錄得4.91億元赤字，緊接的3個年度赤字預計都逾10億元。管理局主席唐英年預計資金流將在2023年斷裂，屆時是否又要政府揼錢，可思過半矣。說到底，西九文化區只是曾蔭權爵士好大喜功弄出來的爛攤子。政府與其學人搞藝術，早就應該用同一筆錢扶貧更有意義。