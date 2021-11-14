不斷製造麻煩的「國殤之柱」，近日又再「發功」！其創作者、丹麥雕塑家高志活發表公開信，聲稱願意遠道來港拆掉這支「麻煩之柱」，並將其打包運送回老家。但他同時要求特區政府公開承諾，不會以《港區國安法》起訴他及其拆柱團隊。他又要求香港大學提供技術協助及封路等安排，只差沒有猖狂到要港府及港大包起所有的機票食宿及清拆運送開支，外加豁免21日隔離檢疫要求。

香港是個法治之區，這支「麻煩之柱」到底有否違反《國安法》或其他法律，並非特區政府或警方可以說了算。如是沒有違法，只是純粹「篤眼篤鼻」，令人反感，高志活及其團隊根本沒有甚麼好擔心，快快來港將其拆走，可令許多港人感到安心甚至開心。如是確有違法，特區政府既不應、也不能作出甚麼不作拘控承諾，否則便是破壞法治，有法不依；港大也不可能向其提供任何協助，否則就是幫人犯法，變成「從犯」。

高志活等人雖是煩人，但不是蠢人，肯定深知這個道理。他提出有關要求，其實只想繼續為港大、為港府、為港人製造麻煩，延續這支「麻煩之柱」的麻煩魔咒，將製造麻煩提升至一門「行為藝術」，比硬繃繃的柱狀物更為生動奇趣。

如果高志活真的怕得要命，希望取得豁免起訴權，大可嘗試尋求丹麥當局給予他外交人員身份，反正丹麥不少政客也是知名的反中亂港麻煩製造者，包括早前串謀民主黨前立法會議員許智峯，虛構外訪交流，公然欺騙法庭，藉此協助「瘋鴿」棄保潛逃海外。但由於丹麥疫情反彈，被迫於國內重新實施健康通行證計劃，即使高志活真的變身外交人員，港府也絕不可以放寬相關的隔離檢疫規定。

如果高志活無意再製造麻煩，而是真心希望回收這支「麻煩之柱」，也可提出越洋委託跨國搬運公司，隔空指揮將其拆解打包，然後再運回丹麥這個麻煩製造地。前提是該支「麻煩之柱」如在運送過程中有何損壞閃失，均與港大或港府無關。更重要的是，高志活等人必須自行承擔所有相關開支，切勿打香港納稅人或港大捐款人的主意。

如果高志活莫財，亦可公開邀請國際上的藝術品收藏家代其埋單以至整支收購，若最後無人願意出價，無人懂得欣賞，那高志活就只能自我反省檢討了。