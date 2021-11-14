大概只有香港才會接連出現貓怕老鼠的反常事。港府欲處理那條放於港大校園逾24年的「國殤之柱」，竟遭外部勢力連環抬槓，如今限期已過，丹麥人仍在討價還價。這只能慨嘆擅長鑽營的老鼠太靈活，港產肥貓一遇洋老鼠又太不爭氣。

港大早前要求支聯會移走港大校園內的「國殤之柱」，否則視同放棄。但支聯會清盤人蔡耀昌將皮球大腳踢給該柱創作者、丹麥人高志活，後者「講人自講」，聲稱該柱價值逾千萬港元，如有損毀，港大必須賠償。港大找來美資律師行跟進，又遭對方臨陣告辭。高志活日前再出招，要求港大協助他「運柱」回丹麥，但要求港府保證不會趁他及團隊來港時檢控他們違反《港區國安法》。老鼠氣燄比貓大，令人嘩然。

首先，此柱之所以出現於港大校園，乃當年學生會投票決定，但實際上並無得到校方同意。如說校方無權處理，就好比黑暴期間連儂牆的亂港文宣，當局不及時取締，畏首畏尾，只會令後者以為自己領正牌。其實當年誰有份投票贊成永久擺放醜陋之柱的，今日看見這「柱景」，也應眾籌向高志活買斷，然後「柏林圍牆擺件化」將之化整為零製成小飾物，時刻帶在身邊，這才叫對得起當年自己所投的票。

有評論指港大委託的美資律師行忽然退隊，疑與美國總部高層施壓有關。美國人向來愛扮演民主燈塔，那便不應那麼偽善，看見醜陋之柱無家可歸還不立即出面收留，運往國會山莊永久存放也好，怕長途跋涉招致損壞，將之存放於中環花園道美國駐港澳總領事館也罷，若遇上「是否想令中美關係火上加油啊？」的非難，就搬出「純粹從藝術出發」來死撐。當然，最難說服的不是別人，而是要自己也相信這條醜陋之柱真是藝術品。