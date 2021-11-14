本欄常說，中南海之內大抵高人林立，他們全盤擘劃之下，近三、兩年外交戰的成績不賴，尤其是與美國周旋，主導權已逐漸落入我方手中。

美國總統拜登上任後，一直渴望能與中國領導人當面會談，中方卻是冷淡回應，不斷藉詞推搪。月前舉行的聯合國氣候會議，白宮滿以為逮到機會，可以順便促成元首之會。然而，中方偏不肯依美國的劇本唱戲，拒絕出席峰會。拜登十分不是味兒，一度老羞成怒，說領導人不出席，就是不肯對改善全球氣候作出承諾，此舉是對世界不負責任。

詎料，氣候峰會結束未幾，中國旋即推出一套完備的減少污染排放計劃。這意思再明顯不過，就是表示中國的減排承諾從來未變，只是咱們不愛跟美國的指揮棒起舞，中國人有自己一套樂章。若然兩國領袖當真要合奏一曲，我也不會走到你搭建的舞台表演，真想合作的話，請到我這邊來。

中國領導人沒答允出席氣候峰會，相信另一個原因，就是不想太早如拜登所願，跟他舉行當面會談，如果要會談，時間、地點得由我方說了算。近日，傳聞北京會向華盛頓拋出建議，歡迎拜登總統出席冬季奧運會的開幕禮，到時候也可順道遂了老人家的心願，正式舉行兩國元首高峰會了。

中方這一步棋着實走得高妙，西方陣營一直有聲音說要杯葛北京冬奧，假如拜登應邀出席開幕禮，杯葛潮自然要瓦解。要是白宮主人拒絕來華，也不打緊，這不代表各國運動員最後真會絕迹北京，但元首會就變得遙遙無期，華府只能乾等候了。此刻的拜登定然左右為難，整場外交戰，美方已經被完全操弄於股掌之上。