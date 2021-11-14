「禍機之發，莫烈於猜忌。此古今之通病，壞國喪家亡人，皆猜忌之所致」，這是晚清中興名臣曾國藩說的。環視當今政治環境，大國與大國之間更是猜忌多多。中國崛起後，「中國威脅論」就在歐美不曾停止過爭議。

事實上，美國總統拜登自接任特朗普以來，中、俄一直是美國認為最大的競爭對手，必欲處處打壓、遏制、制裁而後快。美國對待俄羅斯，奧巴馬政府時期，即2009年佢入主白宮，對俄曾搞過一波「重啟」外交，試圖修復因2008年格魯吉亞戰爭而受損嘅美俄關係；之但係2010年嘅「阿拉伯之春」後，美國把手伸向俄羅斯嘅國內政治，招致莫斯科嘅強烈不滿，「重啟」外交無疾而終。

2013年，曝光美國「稜鏡計劃」嘅斯諾登「落戶」莫斯科後，美俄之間的所謂信任已蕩然無存！事實上，拜登入主白宮之初，兩國關係不但冇緩和迹象，反而呈螺旋式下滑。不是嗎？拜登3月稱普京係「殺人兇手」，導致俄駐美大使被召回國；4月，美駐俄大使也奉召回國，美俄外交關係陷入冰點。當然，普京與拜登6月16日喺瑞士日內瓦舉行美俄峰會，係拜登執政後，首次與普京舉行會晤，雙方其後發表聯合聲明，指美俄將於不久將來會再開展綜合性嘅雙邊戰略穩定對話。實情普京心知肚明同美國根本傾唔到未來，皆因美國向來言而無信，再加埋凡事猜忌，彼此做到盟友係天方夜譚！

白宮日前證實，美國總統拜登與中國領導人將於香港時間周二舉行視像會議，美國國安顧問沙利文大早就話美中在印太地區嘅激烈競爭不必發展成新冷戰，並形容美國正加大於區內嘅存在感。美國一味要「存在感」而不知「不誠無物」，「誰大誰惡」情意結揮不掉，中美會談會有實質成果——就奇！