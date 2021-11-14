《施政報告》提出南北兩個都會並舉的大計，號稱很快解決本港土地房屋問題，是粗枝大葉的形象工程，倘若以為可立即解決本港深層次的社會矛盾，即樓價貴、租金升、住屋難的民生問題，則是美麗的誤會。

是故，兩個都會同步並舉的發展方向，必須作出調整和修改，有三個方面應予考慮。首先，兩個都會計劃必須分主次先後，採集中優勢兵力打殲滅戰的策略，運用一切資源和手段，先完成毋須填海造地的北部都會區計劃。至於東大嶼填海計劃，就讓研究按部就班去做吧。

其次，必須充分利用背靠祖國大陸的優勢，改變「大香港」心態，不要只是香港說了算，虛心誠意和深圳政府合作。在尊重彼此利益的基礎上，友好協商出完整的、可行的、長遠的、多方向配套和有利解決民困的都會計劃興建方案，才達致事半功倍的效果。

再者，北部都會區計劃的具體方案，必須諮詢新選出的立法會的意見，虛心搜集各方面的建議，集思廣益，進一步完善計劃，團結和調動本地各行各業的積極性和創造力，才能有利社會凝聚，化解社會矛盾，加強市民歸心認同和支持政府的主張。

本港歷史上對於興建新市鎮早有不少前例和經驗，也有不少教訓值得記取。特區政府必須吸取成功的經驗，避免重蹈急功近利的失敗教訓，做好完備的規劃和諮詢，吸納民意，善用民力，才可做到水到渠成、瓜熟蒂落的好效果。尤其在國家締造大灣區的新的歷史條件下，更應該把握新形勢、新條件，引入北部都會區興建計劃的同時，製造更多有利普羅基層市民創業、就業、置業及護理安老的新機會，切忌成為地產霸權的新蛋糕。與此同時，促進香港融入國家發展和民族復興的大局。