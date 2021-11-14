隨着政府力求盡快通關而進一步收緊防疫措施，愈來愈多場所要求使用智能手機掃描「安心出行」方可進入，客觀上促進資訊科技加速發展。由於智能手機在長者群體中較不普及，長者無可避免在衣食住行中遇到困難。若我們不及早彌補「長者數碼鴻溝」，讓長者熟悉使用智能手機等電子產品，「高齡海嘯」將令大量長者被數碼產品高度普及的社會邊緣化，或造成更嚴重的社會問題。

香港高齡化進程正不斷加快，本港85歲或以上高齡長者將由今年的22.4萬人激增至2060年的83.6萬人，但長者擁有和使用數碼產品的程度低於年輕群體，其成因可分為經濟、生理和心理三個因素。經濟因素方面，長者因退休而收入普遍較低，或令他們較難負擔購買智能手機的費用。同時長者認知能力、視聽能力和肢體靈活性不如年輕人，學習和操作智能手機會遇到更多困難。而這兩種因素都將為長者面對智能手機帶來心理負擔和障礙，甚至擔心自己更容易遭遇網絡騙案而對數碼產品失去信心，會進一步增加他們與加速數碼化的社會隔膜。

由於經濟和生理因素屬於外在因素，社會各界可透過一些措施緩解這些問題。例如政府可在消除長者貧困方面多下工夫，並為長者提供經濟資助以減輕他們購買智能手機及流動數據的負擔。政府亦可鼓勵企業開發更多樂齡科技產品，為長者度身訂造智能手機及應用程式，例如提供更簡潔的用戶介面、增加為智能手機充電的定時提示功能等。至於心理因素則為內在因素，需要以解決經濟和生理因素為前提，透過外在影響去改變長者的觀念、增強他們使用資訊科技及數碼產品的信心，即「數碼自信」。

朋輩之間的學習也有助於促進長者「數碼融入」，年輕一代對父輩或祖輩的數碼教育是鼓勵後者學習的有力推手，加上已熟悉智能手機的長者也有助於為同齡人帶來正向影響，增強學習信心。而社會除了鼓勵長者數碼融入，亦須培養數碼包容的氛圍，對不熟悉智能手機的長者營造更寬容的環境。政府可透過與大專院校和社區合作，為不同學習程度的長者提供各類價錢適宜甚至免費的培訓班，課程內容涵蓋手機操作、應用程式使用和資訊安全等。

長遠來看，智能手機並非資訊科技的終點。社會的進步將帶來更新、更複雜的數碼產品。未來的長者也無可避免要學習與智能手機截然不同的技術，例如可穿戴式智能裝置、擴增實境和虛擬實境、物聯網甚至強人工智能。無論是緩解「安心出行」為長者帶來生活的不便，還是為「高齡海嘯」未雨綢繆，政府有必要為各年齡層的市民提供豐富的資訊科技教育，提高全民資訊科技素養，還要在不同層面為長者提供各種支援措施，解決長者經濟和生理方面的困難、建立他們的「數碼自信」，為將來的「高齡海嘯」早作準備。