世界視線：中美關係待變時　澳洲妄自表忠心

中美領導人明日便會舉行視像會面，這次也是美國總統拜登上台以來，雙方最高層的接觸，全球都在關注中美關係會否因此解凍。主流意見認為，雙方能接觸能談，總比過去近一年或幾年強。可笑的是，主角還沒上場，閒角已經急匆匆部署搶戲。

心水清的人發現，這次視像會面來得很突然，仿似急就章敲定一般，尤其是中共剛結束六中全會並通過歷史決議，中方還對外發表絕不向西方式政體妥協的宣言，美國竟然與中國達成視像會面的共識，可以說，美國為達成視像會面的姿態擺得很低，白宮的表現與近日美國政界人士動輒囂張、趾高氣揚的表現差別甚大。

只要看看中國外長王毅與美國國務卿布林肯早前的對話，便可發現雙方在乎甚麼。美國明知北京首肯視像會面的底線是台灣問題，那麼要與北京達成經貿、金融甚至國際外交議題上的合作，美國對台灣的態度還會那麼強硬嗎？可是，中美高層互動了，心照不宣地共識了，但美國的小弟及跟班們卻看不透，「袋鼠國」澳洲便出了洋相。

澳洲可以說是美國牽頭的五眼聯盟裏最忠實的小弟，自從中美關係幾年前劍拔弩張開始，袋鼠國便對中國張牙舞爪起來，還因此遭中國狠狠還擊幾張經濟牌，內傷又重傷。所以，袋鼠政客對中國又氣又怒又心酸，更老羞成怒地一味抱緊美國大腿，甘當美國在印太的最廉價打手。

所以，就在中美商定要視像會面後不久，澳洲國防部長達頓又來搶風頭，他忽然對台灣問題發表高論，說如果美國要協防台灣，該國必然不會缺席，因為「難以想像澳洲不加入」。達頓還說，北京對台灣的意圖十分明顯，澳洲與美國等要確保有高度準備和軍事威懾力。

這一次澳洲搶風頭，既想向美國表忠心，又要令中國難堪，只是，達頓的言論太不知天高地厚，他憑甚麼講這番話呢？是憑澳洲在全球軍力排名前60不入、還要望新加坡項背的「實力」？還是憑嘴皮子及抱大腿的能耐呢？人必自侮而後人侮之，袋鼠國既要強出頭，後果當然要自己吞。