正論：違規野餐雖不該　解禁無期確難耐

眾所周知，香港是「最過度勞累城市」，上班族每周工時冠絕全球，樓價亦是最高，壓力之大，可想而知。以前還可以去旅行散散心，現在卻因封關要坐困愁城，面對種種社交禁令，去郊外野餐燒烤或露營都會觸犯法例，減壓不成，反而要面對法律壓力，可想而知，香港人處境多麼無奈。

自從爆疫後，政府一刀切，露營地點長期封閉，郊野公園燒烤場，康文署泳灘燒烤爐都一律封鎖。然而本地疫情緩和多時，復辦高危大型「馬拉松」，食肆亦放寬每枱人數限制，公眾海灘及泳池陸續開放，郊野公園範圍亦獲豁免戴口罩，但露營地點及燒烤場依舊解禁無期，市民忍耐多時，適逢秋冬郊遊季節，都紛紛出動，私營燒烤場生意暢旺，私人營地長期爆滿，本報記者直擊馬鞍山昂平營地不少人違規露營，新娘潭路的停車場變燒烤場，而東龍洲大草原更滿地帳篷。在防疫禁令下市民難以確認私人營地是否合法，公眾營地又長期封閉，想郊遊野餐隨時犯法。

數字反映市民的困境，漁護署在露營燒烤設施封閉期間，檢控逾1,100人，為疫情前的31倍。有市民早前因露營被票控，拖足半年上庭認罪繳交罰款，不少網友亦感同身受，齊齊誤觸法網，慨嘆露營「慘過做賊」。一名小四學生回憶對上一次參加學校旅行，已是一年級的事情，不知何時能重拾與同學一起郊遊的日子。關注團體曾向當局查詢重開時間，卻一直只獲官腔回應，於是收集逾5,500人聯署，要求重開營地及燒烤場，向相關部門提交，希望當局盡快實質具體回應，別要再耍官腔。

各界批評政府政策矛盾，既然大型體育活動如除罩跑步的萬人馬拉松可以順利舉辦，為何郊外空氣流通的露營燒烤地點要長期封閉？難道數以百萬計市民每日逼在封閉空間的交通工具，播疫風險會較低？返工返學固然重要，但減壓紓緩壓力同樣不能忽視，心理學家指學童長期戴口罩已出現隔膜，開課後接二連三有學童輕生，足見疫下港人無論男女老幼，都是壓力下生活，隨時「爆煲」釀成悲劇，大家都想心內的壓力有出口可以釋放，親親大自然，結伴野餐郊遊，身心放鬆，裨益良多。

官僚懶理市民身心健康，漁護署指未有計劃重新開放露營及燒烤地點，康文署同一口徑，指燒烤飲食時會脫下口罩，病毒傳播風險較高，因此現時仍然暫停開放燒烤場及營地。其實辦法總比困難多，各界獻計，當局可以為營地或燒烤場設立登記機制，由學校或團體向部門申請並提供學生人數及時間，並規定每爐最多4人等，派員巡視，相信可以有效管理及追蹤，做到有效防疫安排。

政策必須一視同仁，亦要有道理支持，才能夠令市民信服，以人為本，這個簡淺道理，所謂父母官有多少人能做到？相反，港官處處與民為敵，谷針無極限，考慮進入戲院及健身室都要先打齊兩針，不排除可能會以打針來綑綁開放露營野餐場地。苛政猛於虎，野豬出沒對市民的威脅，相比起來，實在是小兒科罷了。