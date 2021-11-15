功夫茶：窮困兒童執紙皮　港府扶貧盞嘥氣

「想回到過去，試着讓故事繼續。」台灣歌星周杰倫一曲《回到過去》，當年紅到街知巷聞。無他嘅，「回到過去」確係不少人嘅夢想。嗱，港府依家幫市民圓夢啦！喺上世紀五、六十年代，港人普遍貧困，細路仔要「串珠仔、穿膠花」嚟幫補家計，家吓喺港府「強而有力」嘅扶貧政策下，有近一成貧困家庭嘅兒童要靠執紙皮、賣廢紙維生，呢鋪仲唔係時光倒退70年？

現今嘅香港可以話係歌舞昇平，不過繁華背後，依然有弱勢社群喺苦海中掙扎求生。普遍港人認為「10後」出生嘅細路仔係「衣來伸手，飯來張口」，屬於幸福嘅一代。殊不知根據社協最新調查，本港貧窮兒童人口高達27.4萬人，其中兩成受訪兒童因為要照顧屋企，導致休息不足；近一成細路仲要參與勞動，嚟幫補家計。調查對象平均年齡只有10歲，正值身心成長關鍵階段，偏偏因一個「窮」字，就要過度勞動，不單止影響學業、妨礙發育，太早接觸社會，甚至可能被扭曲人格觀念。

稚子何辜！成年人陷入貧困，或多或少可歸咎於自身因素，畢竟成人經歷過各項選擇，至少有能力改變現狀；之但係小朋友本身屬「白紙一張」，既無得揀出生喺咩家庭環境，更無能力改變現況；作為大人，有責任給予小朋友一個良好嘅成長環境；兒童作為社會未來嘅棟樑支柱，港府對此更加係責無旁貸！

港府扶貧無力已經眾所周知，政策一直以來治標不治本。然而改善兒童成長環境，給予小朋友一個發憤圖強、擺脫貧窮嘅機會，正正係長遠解決貧富懸殊嘅「治本」方法之一。退一萬步嚟講，港府早排先話法定最低工資唔係「以保障家庭基本收入為目標」，相當於唔畀基層家庭父母保障小朋友嘅生活，咁家吓交由港府出手支援，係咪順理成章先。倘若港府視而不見，任由小朋友錯失改變人生嘅機會，只會導致社會貧者愈貧，出現惡性循環。

講到出手支援，功夫茶擔心港府首先又係諗起派錢，畢竟某啲高官開口埋口淨係識叫人拎職津綜援，好似只要派錢就可以一勞永逸。事實上，針對兒童成長所需，單純向基層家庭派錢嘅成本效益極低，庫房都唔見得可以胡亂揮霍；社協建議港府設立支援中心、完善託管服務及社區保母計劃、強化兒童及家庭在社區中嘅生活支援等等，就更加貼近兒童需要，遠比「一刀切」派錢有用得多。

話分兩頭，針對性改善基層家庭生活環境，同樣有迫切需要。喺70年前，基層家庭蝸居於鐵皮屋、板間房屬常態，隨着時代不斷進步，如今嘅基層家庭終於可以「入住」劏房，單係租金已提升一大截，何其「感人勵志」呢。最新調查仲發現，即使面對疫情同經濟不景，劏房租金指數今年跌幅依然比私人住宅租金指數少一成，何其保值！假如港府依舊不把「起始租金」當一回事，恐怕民怨仲可以逆市上升添！