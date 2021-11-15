在香港討論武統台灣，又說會影響香港。一些人會認為是杞人憂天，自找煩惱。不過居安思危，在亂世中應是至理。香港與中國內地並非處亂世，反而是盛世時刻，只是國際格局變動，堪似亂世。世人都不知道，美國霸權的龐大軍備，會劍指哪國、哪個區域？有這樣日薄西山的霸權主義者，怎能不防其為自救而藥石亂投地作亂全球？

而香港再不是英國殖民地，即如英國殖民地當年，大英帝國亦曾放棄香港與新加坡這兩個東亞重鎮。香港面對日本攻打大英帝國，便不是福地。戰後美國替代英國，英國轉為美國附從。作為附從之附從，香港還可拾美國的餘惠，也可被利用為對華的情報中心。可是美國自取衰亡之路，而香港回歸中國，與英美逐步割席。

美國策動的「顏色革命」失敗，更迫使中國警覺要加強在香港的守衞。美國無隙可尋，沒法操控香港，便必然視港為敵，打擊香港來打擊中國整體。香港不可能託庇於外國。回歸之後，即使「一國兩制」，已與內地融合為中國命運的共同體，中美衝突，香港怎能獨善其身，隔岸觀火？不但美國要打擊香港，香港也應配合內地反制美國，重新定位，開展新的發展道路，這才是愛國愛港。

統一台灣事在必行，也時不我與。在美國策動下，台獨勢力在台灣正要全面建立台獨體制與社會文化，從根本把台灣脫離中國，北京還未找出對應有效之策。洗腦與脅迫之下，台灣民心會日趨離心離德。台獨控制台灣政權，大有時間來急速推動去中國化的發展，日積月累，不用多久，便難以扭轉。香港的例子已證明民心容易被外力操控，沒有強而有力的政權力量，早晚會失陷。美國與台獨的維持現狀實際上是為了加快去中國化，綑綁台灣社會於美國仇華攻華勢力之下。「一個中國」原則變成「一中一台」，美國正帶領其海外盟國急謀突破北京底線，以造成既有事實，建立台獨民心以抗統一。

北京對此能不焦急？能不求急統，以挽狂瀾於既倒？兩岸政策已變政治救急之策。主權問題以至國家安全、國防安全使對台政策不能再以經濟得失來衡量。若短期沒法扭轉趨勢，台灣便會大有可能脫離中國，成為美、日共管的「飛地」。今天不急統，來日必有大戰，香港面對的衝擊更大。香港不能視若無睹，不做準備。特區政府不做，中央會放任嗎？