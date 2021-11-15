香港研究協會一項最新民意調查顯示，政府官員滿意度方面，特首林鄭月娥最新評分為1.91分，較上個月的調查再跌0.13分；財政司司長陳茂波2.24分，在司長中得分最高；其次是政務司司長李家超2分，「墊司底」的仍然是長期包尾的律政司司長鄭若驊。局長方面，從「警隊一哥」提拔為保安局局長的鄧炳強一枝獨秀，蟬聯榜首，獲2.21分。

在特區政府9項施政表現中，評分最高的是「維護國家與香港利益」一項，錄得2.3分，最低的是「紓緩房屋問題」，只得1.8分。調查者指出，有關房屋政策評分已連續10次位居榜末。

這項調查中最引人注目的，是政務司司長李家超和保安局局長鄧炳強皆獲高民望、獲高分，而與此相對應的，是特區政府9項施政表現中獲最高分的「維護國家與香港利益」這一項。此說明李家超司長、鄧炳強局長的工作表現推動了特區政府「維護國家與香港利益」的施政，同時獲得了市民的肯定。

同樣說明問題的，是律政司司長鄭若驊長期「墊司底」，她的表現和香港的法治狀況及司法領域問題多多相一致，反映了民眾對香港司法和法治狀況，以及對她本人的工作表現十分不滿。過去一段時間，鄭若驊、李家超、鄧炳強擔負着實施《港區國安法》、撥亂反正、修補法治、推動改革的重任，李家超、鄧炳強表現出色，獲得中央重用和提拔，李家超由保安局局長升任政務司司長，鄧炳強由警務處處長升任保安局局長。升職之後，他們再接再厲，大家都看在眼裏。

同樣突出搶眼的，是從當上律政司司長就「醜聞多多」、民望長期插水的鄭若驊，並沒有在《港區國安法》公布實施之後，就中央政府對香港的司法工作、對撥亂反正提出了要求而有所轉變，她陽奉陰違，應付差事推一推、動一動，不推不動。然而鄭若驊很「好彩」，至今沒有被「獎罰分明」，繼續安居高位。