中國古人說「人離鄉賤」，道理很簡單，離開故鄉到一個人地生疏的地方，舉目無親，無依無靠，自然感到悲賤。如果再遇到種族歧視甚至族內歧視，處境更加不堪。有位移居台灣4年多的港人，因為向當地官員投訴地區防汛工程的問題而發生爭執，據說被怒斥「滾回香港」，憤而控告官員「恐嚇」，官員則反告港人「誣告」。誰是誰非，外人無從判斷，唯一可以肯定的是，台灣絕對存在歧視和排擠港人的情況，而且不是少數。

反修例黑暴引發移民潮，黑暴分子慌不擇路，有些逃到外國，有些投奔台灣，有些甚至「自動送中」。即使能夠順利抵達台灣，日子也不見得好過。有香港廢青曾要求台灣當局制訂《難民法》收容黑暴分子，被拒絕後竟老羞成怒痛罵民進黨只想用香港人鮮血換取台灣人選票，結果反遭台灣網民怒斥「台灣人欠你們的嗎」，廢青不得不跪低道歉。

台灣人確實不欠香港人，民進黨當局對香港黑暴煽風點火，只是為了吃人血饅頭，而不是支持甚麼民主公義，更不是想收容那班黑暴分子。台灣大選過後，民進黨選票到手，香港牌再也沒有利用價值，黑暴分子當然只能自生自滅。他們與其怪台灣當局沒有提供援助，不如怪自己太天真。

即使在號稱自由、民主、開放、包容的美國，移民的遭遇也好不到哪裏去。在東京奧運會取得體操女子個人全能金牌的美籍亞裔體操選手蘇妮莎•李，近日透露曾在洛杉磯被種族主義者喝罵「滾回原地去」，並被噴射胡椒噴霧。一位替美國爭光的體操名將尚且備受歧視，其他亞裔人士的處境更是可想而知。

君不見，因宣誓風波而被褫奪立法會議席的梁頌恆，流亡美國之初幾乎露宿街頭，這就是二等公民的待遇。