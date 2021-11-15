港大專家袁國勇倡議設立「疫苗護照」，舉凡未接種最少兩劑疫苗人士，不准上班、上學和進入公共場所，食衞局局長陳肇始稱「某程度上認同」。儘管外國也有「疫苗護照」，但激起的爭議不小，甚至屢屢釀成暴力事件。「高尚」的外國人尚且如此，香港人連掃描「安心出行」也牙痛咁聲，若然還要強制全民打針，真不知亂象伊於胡底。

要是新冠疫苗如流感疫苗、子宮頸癌疫苗等，真的起到免疫和預防效果，強制全民打針也無不可，然而事實恰好相反。別說打兩針一樣中招，即使打埋加強劑第三針，一樣感染變種病毒。前晚初步確診的國泰貨機機師昨日轉為確診，便是接種了三劑復必泰，敢問袁國勇教授，其所謂的99%港人接種三針後便有免疫力，數據到底從何而來？

再說，為人父母者若不想3歲子女接種疫苗，難道便不准他上幼稚園？為人子女者若不想體弱多病的年邁雙親打針，難道就不准他們進入醫院睇醫生？這樣還有人權嗎？別謂以小人之心度君子之腹，袁教授一番言論，其實變相起了阻礙中港通關的效果。他認為一旦通關，新冠疫情便會如季節性流感的傳播速度，兩個月內造成20%即50萬人感染，一萬人死亡，不可謂不駭人。他甚至認為明年7至9月每人打第三針並推行「疫苗護照」，屆時才開放邊境，所引起震盪才會少得多，意味明年底才是通關時機。這不是為正在商討的中港通關潑冷水麼？

特區高官動輒搬出「高大上」的藉口，言必稱這是防疫問題，不是私隱或人權問題，然而，當社會要求取消機組人員免檢疫安排，他們又不說這是防疫問題。外防輸入中門大開，走漏個案接二連三，專家添煩添亂，中港能否如期通關，實在令人沒有信心。