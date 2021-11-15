英國與法國近日再起爭端，今次是有關偷渡問題。英國指摘法國未有設法阻止非法移民從北部沿岸出發，坐船橫渡英倫海峽進入英國。這些偷渡客主要來自中東和北非，經過千山萬水，橫越整個歐洲大陸，希望走到對非法入境者較為寬鬆、工作機會亦較歐陸國家多的英國生活。自今年初起，已有最少1.7萬人成功經此途徑偷渡至英國，較去年同期上升超過一倍。而且該數字還未計算未有被當局發現，以及在渡海途中不幸死亡的偷渡客。

法國則批評英國未有兌現承諾，繳付金額逾5億港元的反偷渡費用，法方揚言若英方繼續賴帳，將難以維持現行的打擊偷渡措施。情況令人想起在歐洲另一邊廂發生的白羅斯與波蘭難民危機，一旦法國真的決定對偷渡問題放軟手腳，未知英國會否指控事件涉及政治動機，並出動軍隊鎮壓偷渡客；歐盟又會否發表強硬聲明譴責法國，甚或威脅要對其實施制裁呢？

今次已是最近一年之內，英法兩國最少第四波的爭端。第一波發生在去年12月，法國因應英國的變種新冠病毒疫情加劇，收緊從英國入境人士的檢疫規定，導致大批每日穿梭兩國的貨車司機滯留英國，影響英國的商品出口及必需品入口，並在港口地區造成大塞車。由於事件亦影響到不少法國人及公司，法方最終同意放寬部分限制，令問題得以解決。

第二波是已糾纏大半年的英法漁權爭議。有關問題早於英國脫歐前出現，在脫歐後轉趨白熱化。英法互相指摘對方不合理地限制己方的漁船捕撈，法方更一度將英方的漁船扣押。但兩國領導人在二十國集團峰會碰面後，法方即作出讓步令事件暫時降溫。但有關爭議始終未獲妥善解決，估計過一段時間後又會再起紛爭。

第三波是在兩個月前發生的潛艇風波，澳洲單方面宣布取消向法國訂購12艘柴電潛艇，改為與美、英結盟並且向兩國訂購8艘核動力潛艇。但是當時法國最不滿的是背信棄義、出賣盟友的澳洲，其次是主導整件事件、公然搶盟友生意的美國，最後才輪到純粹想從中撈點油水的英國，因此，法國只召回了駐澳洲和駐美國的大使，對英國僅是取消了幾場不太重要的雙邊會議。

之前的三波爭端，看來都是以法國略為吃虧作結局，今次偷渡風波是否又會如此收場呢？