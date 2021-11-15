漁護署日前公布，將會定期捕捉在市區出沒的野豬及將捕獲的野豬人道毀滅，以減少野豬數目及野豬滋擾。當局雖然終於肯正視野豬問題，但所用方法卻是格殺勿論，可謂替「一個地方是否文明，從其對待動物的態度可以看出」提供了最佳註腳。

野豬問題近年呈惡化趨勢，野豬闖入港鐵、追着搭的士前來餵飼的市民早已不是新聞，但當局始終未見有何實質行動。直至日前一名輔警在北角遭野豬咬傷，血流如注，傷口見骨，沉睡百年的港官才猛然醒覺，原來野豬問題是需要正視的。

人們不禁驚覺，歌手李玟的母親以及其他曾遭野豬襲擊的升斗市民，他們的血終於沒有白流了。皆因一名訓練有素的輔警也淪為野豬襲擊的對象，手無寸鐵的市民所面對的危險可想而知，人工高、福利好的港產官僚終於認為應該做點甚麼了，相關部門終於肯做些分內事，遲到總好過沒到。然而，當局不是捕捉野豬進行絕育手術，而是直接了結牠們的生命，與漁護署2017年推行的「捕捉、避孕針/絕育、放回政策」及前年廢除實彈狩獵野豬行動等相違背。

美國漫畫家金‧哈伯德曾經說過：「如果有甚麼事是公僕討厭做的，那就是為公眾做事。」由此可見，在公僕眼中，政策可以前後矛盾，只有好逸惡勞的工作態度才是永恒不變，根本一點也不令人意外。

港產官僚出名懶政，本報提出的「貓狗善終園」藍圖，縱然人道地妥善解決流浪動物問題，但這種前期要覓地，中期要興建，後續要營運的方案，港官實在有太多太多的工夫要做了，怎也不及格殺勿論那樣一勞永逸。

野豬問題之所以演變至今天局面，反映港官當日的捕捉、絕育及檢控餵飼野生動物工作俱不合格。諷刺的是，以死謝罪的卻是野豬。