中美兩國元首將於香港時間周二舉行視像會談，估計雙方的緊張關係，可以進一步降溫。美國總統拜登上任之後，一直渴望與中國領導人面對面會談，殷切之情，可謂溢於言表。北京對華盛頓的要求，反應不緊不慢，總之答應與否，權操在我。目前，北京大抵認為元首之會時候未到，故雙方要談，也只能在視像或電話中談。

拜登入主白宮未幾，就不停要求舉行中美元首高峰會，究竟所為何事？筆者估計，是因為拜登不贊成盲目的反華政策，亟欲削減大部分前朝訂立的制裁措施，但若然平白宣布取消制裁，他這張老臉又掛不住。是故老人家很想製造一個體面的機會，以緩和雙方矛盾，而最佳選擇，就是舉行一次元首會面。

白宮主人應已盤算好，他不介意在會談中向中方退讓兩步甚至三步，只要北京也能答應後退一步，華盛頓馬馬虎虎找到個下台階，他便會接受。拜登卻萬沒想到，中國如此強硬，就連一個下台的機會，至今仍未肯予他。

或許有人會納罕，既然拜登力圖改善對華關係，何以上任至今仍不停搞小動作，做出各種挑釁行為？這卻是一個弔詭的問題，究其原因，大抵有兩個。一方面，拜登可能是在以力逼和，中方遲遲未肯坐下來談，我就加大施壓，逼你盡快打開溝通之門；另一方面，偌大的美國也不是拜登一人說了算，美國的反華勢力委實龐大，總統不能完全壓制得了，即使要壓制，也得找個藉口，中方就連元首會面也不答應，白宮主人又何來有藉口可找？

不過，如今中美元首已經由電話會談，發展到視像會談，雙方關係正朝着解凍的方向邁進，相信距離正式會面，已然不遠了。