生活實難，大道多歧。一個變種新冠病毒，玩殘香港市民。當然，也玩殘庸官和專家。大家應該記得，疫苗接種初期，政府鼓勵市民接種，語氣還像人話，譬如有長期病患的長者或特別對藥物敏感者，應該詢問醫生意見。及後，政府見接種率未如理想，開始谷針，就配合專家意見，指有乜病都唔緊要，只要控制到，就可以打！到如今，已不理三七二十一，為谷針無所不用其極，庸官放風，專家靠嚇：唔打針唔好返工返學，唔准去戲院睇戲，不得入健身室！看來，再唔打針，就唔准出門口一步！

市民唔明白，何以大家防疫以來，自動自覺跟足政府嘅防疫措施，好不容易捱過疫情最嚴峻時期，依家不但冇放鬆，仲要一路收緊；而專家一味怪長者接種率偏低，而當有長者接種疫苗後死亡，又永遠話經調查同接種疫苗無關，之但係又講唔出個所以然，難怪長者如老朽都仍然在觀望！

專家最初講「疫苗屏障」就話全民達到70%接種率就OK，其後不斷修改，最後要全民接種！而新冠疫苗接種年齡亦不斷下調，依家擬降至3歲就可以打，接種劑量只是成年人嘅三分之一，如果於大腿接種而非手臂，可以減低心肌炎嘅機會喎！

有專家稱，從流感傳播途徑顯示，很多病毒爆發都係兒童感染後傳染給成人，因此兒童有必要接種！但有校長認為家長對疫苗安全性存疑，擔心幼童接種後會出現副作用，預料首批接種人數相當有限；有校長就話不急於恢復全日授課，不會催促學生打針，絕對尊重家長意願。老朽覺得某些專家為咗谷針，只顧站在自己嘅所謂「專業」而自以為是，更自說自話，一時一樣，恍如精神錯亂，根本不值一哂！庸官若然跟車太貼，分分鐘車毀人亡！