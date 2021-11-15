立法會選舉在新選制下揭開新選戰局面，154人競逐90個議席，回歸後首次出現沒有自動當選情況，連過去多個功能組別自動當選的情況也不復再，令那些準備攻擊「清一色」、「不民主選舉」者一地眼鏡碎。新一批在新時期新條件下競爭上位者，為港人做代議士，徹底擺脫英國殖民統治者留下的殖民地痕迹，徹底推倒假民主、真獨裁、實顛覆的虛偽議會文化，揭開「港人治港」二次回歸新的歷史一頁。

有人說：民主黨沒人參選，香港這場選舉民主失色，不是真正的民主選舉。這樣抬舉民主黨的參選價值，只是老鼠跌落天平而已。全港皆見，民主黨號稱民主，又自詡真普選無篩選，這次該黨有黨員本欲參選，但要過到黨內門檻關卡的篩選難度，恐怕比新選制的選舉報名更難。儘管民主黨元老李華明出盡渾身解數，甚至以退黨倒逼「勤王」，最終也是得個吉。

其實，以民主黨為首的泛民政黨乏人報名參選，是自知之明的聰明之舉。試問，那些躍躍欲試的人，未經大佬輩首允，報名後如何回答公眾的詰問？多年收黎智英的黑金如何交代？在黑色暴亂幹過甚麼？「35+」攬炒如何自處？可以同現代版漢奸或新生代漢奸劃清界線嗎？泛民大佬輩們當然明白「臭屎密冚」的政治需要，所以為避風險計和為安撫計，在黨內大倡「上善若水」的說法了。

自回歸前，港英殖民主義統治者不顧《中英聯合聲明》，單方面力推民主化的一人一票選舉，孕育民粹主義，製造分化對立。直到區議會全面淪陷及去年妄圖奪取立法會控制權，冇英國人的英國人治港「英國方案」大計已臻佳景，顛覆特區政權成功在望。若不是有《港區國安法》，歷史早已改寫了，愛國者治港就是「中國方案」的港式民主選舉。